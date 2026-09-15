FAO усиливает подготовку ветеринарных специалистов в Центральной Азии

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, FAO усиливает подготовку ветеринарных специалистов в Казахстане на фоне более широкой региональной работы по подходу «Единое здоровье», передает BAQ.KZ.

Работа проходит в рамках подхода «Единое здоровье», который связывает здоровье людей, животных и экосистем. В центре внимания профилактика пандемий, устойчивость продовольственных систем и снижение рисков распространения инфекций.

Обучение входит в программу поддержки Казахстана и других стран Центральной Азии в сфере ветеринарной эпидемиологии.

В мероприятии участвуют специалисты ветеринарной сферы из стран региона. В ходе практических сессий они разбирают принципы эпидемиологического надзора, анализ и интерпретацию данных, оценку факторов риска, расследование отдельных случаев и вспышек заболеваний.

Ветеринарный эпидемиолог FAO Хавьер Гитьян-Мартинес отметил, что такие навыки помогают ветеринарным службам быстрее выявлять заболевания, понимать, где сосредоточены риски, и точнее реагировать на угрозы.

«Этот семинар предоставляет участникам практические инструменты, которые они смогут непосредственно применять в своей повседневной работе, от анализа данных эпидемиологического надзора до расследования вспышек заболеваний и оценки рисков», - отметил он.

Программа должна сформировать у специалистов общее понимание роли ветеринарной эпидемиологии и ее практического значения для здоровья животных.

Технические сессии дополняют упражнениями, кейсами и сценариями, основанными на реальных ситуациях. Такой формат позволяет участникам не ограничиваться теорией и отрабатывать действия, которые могут понадобиться при расследовании заболеваний и оценке рисков.

ФАО продолжает такую работу в Казахстане и других странах Центральной Азии, уделяя внимание профилактике, контролю инфекционных заболеваний животных и подготовке специалистов на местах.