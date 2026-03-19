Казахстан переходит к новой модели внешней политики — многовекторности 2.0, ориентированной на активное участие в глобальных процессах и защиту национальных интересов. Об этом заявил Председатель Сената Маулен Ашимбаев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, традиционная многовекторность, которая долгие годы обеспечивала баланс между центрами силы, трансформируется в более сложную и проактивную стратегию. Теперь Казахстан не просто балансирует, а активно встраивается в международные сети и формирует новые связи.

Страна одновременно участвует в ключевых международных объединениях и форматах, включая ЕАЭС, ШОС, С5+1, сотрудничество с Европейским союзом, Организацию тюркских государств и Организацию исламского сотрудничества.

Ашимбаев отметил, что новая модель приносит уже не только имиджевые, но и конкретные экономические результаты.

«От баланса между центрами силы Казахстан перешел к активному встраиванию во множество параллельных международных сетей. Мы становимся узлом, где эти сети пересекаются, одновременно участвуя в ЕАЭС и ШОС, С5+1 и соглашении о расширенном партнерстве с ЕС, Организации тюркских государств и Организации исламского сотрудничества», - отметил Маулен Ашимбаев.

Особое внимание уделяется ключевым внешнеэкономическим партнёрам. Россия остаётся одним из крупнейших торговых партнёров с товарооборотом свыше 27 млрд долларов, а приток инвестиций за последние пять лет составил около 14 млрд долларов. Китай усиливает позиции через инициативу «Один пояс, один путь»: взаимная торговля достигла 34,1 млрд долларов, а инвестиции - 27 млрд долларов.

Европейский союз сохраняет статус крупнейшего торгового партнёра региона: на Казахстан приходится около 80% торговли ЕС с Центральной Азией, а общий товарооборот достиг 45,1 млрд долларов. Одновременно укрепляются связи с США, где объём инвестиций превысил 66 млрд долларов, а только за 2025 год подписаны сделки на 17 млрд долларов.

Отдельным направлением остаётся развитие региональной кооперации. Казахстан усиливает роль в Центральной Азии, а также активно развивает тюркское и исламское направления, включая сотрудничество с Турцией, ОАЭ, Саудовской Аравией и другими странами.

«Казахстан равным образом открыт для сотрудничества со всеми странами, независимо от идеологии, политического курса, размеров или расстояний – везде, где видит геополитический и экономический интерес. И эта политика приносит в последние годы не имиджевый, как раньше, а материальный успех, измеряемый в реальных доходах», - отметил спикер.

По его словам, важным приоритетом остаётся безопасность и соблюдение международного права, включая инициативы по защите гражданского населения и реформированию международных институтов.

Таким образом, многовекторность 2.0 становится не просто внешнеполитическим инструментом, а стратегией развития Казахстана, направленной на укрепление суверенитета, экономического роста и устойчивости в условиях глобальной турбулентности.