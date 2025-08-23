Министерство финансов усилило контроль за модернизацией крупнейших таможенных пунктов пропуска на границе с Китаем, передает BAQ.KZ. Рабочая группа во главе с руководителем Аппарата ведомства Эрнаром Ержановым и заместителем председателя КГД Бакытжаном Слямовым проверила наиболее загруженные переходы: "Майкапчагай" и "Бахты" (ВКО и область Абай), "Достык автомобильный" (Жетысу) и "Калжат" (Алматинская область).

На объектах расширяют полосы движения, внедряют интеллектуальные системы управления потоками, устанавливают современные сканеры и весовые комплексы. Подрядчикам предписано ускорить темпы — работа переведена на двухсменный режим с дополнительной техникой. По итогам проверки Минфин рекомендовал пересмотреть соответствие занимаемой должности руководителя поста "Майкапчагай".

Контроль будет вестись ежедневно, персональная ответственность неизбежна, — подчеркнул Ержанов.

"Достык автомобильный" обеспечивает устойчивость ключевого транзитного маршрута Китай – Европа, включая Транскаспийский коридор. "Калжат" рассматривается как перспективный канал для экспорта казахстанской агропродукции и обратного потока товаров из Китая.

Во всех пунктах внедряются онлайн-системы мониторинга грузопотоков. Это должно ускорить прохождение границы и сократить коррупционные риски. Модернизация создаст новый стандарт качества таможенного сервиса — быстрый, прозрачный и предсказуемый. Это укрепит статус Казахстана как ключевого транзитного моста между Европой и Азией и даст дополнительный импульс росту экономики.