На электростанциях Казахстана завершили капитальный ремонт 26 единиц основного оборудования. Еще 54 единицы энергооборудования находятся в ремонте, передает BAQ.KZ.

Подготовку отрасли к отопительному сезону обсудили на заседании Республиканского штаба. Председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля Ержан Ертаев заявил, что ремонтная кампания вошла в решающую стадию.

До начала отопительного сезона остается ограниченное время, поэтому все ремонтные работы должны быть завершены качественно и в полном соответствии с утвержденными графиками, - сказал он.

Среди уже отремонтированного оборудования 3 энергоблока, 14 котлов и 9 турбин.

Отремонтировано 11,7 тысячи километров линий

На электрических сетях отремонтировали 11,7 тысячи километров линий электропередачи, 294 подстанции и 2501 распределительный и трансформаторный пункт.

На объектах теплоснабжения восстановили 139 километров сетей. Министерство энергетики поддержало 137 проектов по теплосетям в рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

На электростанциях накопили 3,9 млн тонн угля и 138 тысяч тонн мазута. Региональным операторам поручили завершить формирование нормативных запасов топлива до начала отопительного сезона.

Для контроля поставок внедряется цифровая платформа с искусственным интеллектом. Она позволит отслеживать весь путь угля от разреза до потребителя.

Энергетическим предприятиям поручили заранее подготовить документы для получения паспортов готовности. Акиматы и руководители компаний должны завершить ремонты в установленные сроки и устранить риски на объектах.