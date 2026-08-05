Почти 12 тысяч километров электросетей отремонтировали в Казахстане перед зимой
5 Августа 2026, 15:09
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