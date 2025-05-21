Премьер-министр Олжас Бектенов провёл рабочее совещание, в ходе которого заслушал доклад первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра о ходе реализации поручений Президента по развитию транспортно-логистической отрасли, передает BAQ.KZ. Доклад охватывал итоги рабочих объездов ключевых объектов и представлял комплексный план модернизации инфраструктуры по всем видам транспорта, включая железнодорожный, морской, автомобильный и воздушный.

Одним из центральных вопросов стало развитие казахстанско-китайского пункта пропуска "Нур Жолы". Здесь ведутся активные работы по расширению логистических мощностей, внедрению цифровых технологий и строительству объездной дороги для негабаритных грузов. До конца года планируется завершение всех работ, что позволит значительно увеличить пропускную способность и придать дополнительный импульс торговле с Китаем. Также рассматривается вопрос перехода на круглосуточный режим работы и увеличения приёма автотранспорта.

В железнодорожной отрасли ключевыми проектами стали строительство вторых путей на участке "Достык – Мойынты" и обводной линии вокруг станции Алматы. Их реализация запланирована до декабря 2025 года и призвана разгрузить транспортные узлы и повысить эффективность грузоперевозок.

Не менее важным направлением стало развитие морской логистики: до конца текущего года в эксплуатацию вводится новый терминал, благодаря которому мощность портов по обработке контейнеров вырастет до 240 тысяч ДФЭ. Это значительно усилит роль Казахстана в рамках Транскаспийского международного маршрута.

Особое внимание уделено автомобильным пунктам пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. До конца года завершится модернизация пяти ключевых постов, которые будут оснащены современными системами видеомониторинга для отслеживания движения грузов и повышения прозрачности логистики.

В сфере воздушного транспорта до декабря 2025 года все аэропорты Казахстана перейдут на электронную систему документооборота e-Freight, которая будет полностью интегрирована с национальными системами "КЕДЕН" и "Agriculture", обеспечивая прозрачность и оперативность грузовых перевозок.

По итогам совещания Премьер-министр поручил обеспечить жёсткий контроль над реализацией всех проектов, подчеркнув, что от успешного выполнения этих задач зависит дальнейшее укрепление позиции Казахстана как ключевого транзитного узла Евразии.