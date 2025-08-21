В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" в Казахстане продолжается масштабная модернизация топливно-энергетического комплекса, передает BAQ.KZ.

Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, с начала реализации программы уже введено в эксплуатацию 1,3 ГВт новых электрических мощностей, что стало важным шагом на пути к созданию надежной и самодостаточной энергетической системы страны.

По словам министра, основной задачей текущей работы является обеспечение роста мощностей и модернизация системы для повышения надежности электроснабжения, что напрямую способствует экономическому росту и улучшению благосостояния граждан. В рамках намеченных планов в ближайшие пять лет в Казахстане планируется ввести 14 ГВт новых мощностей, что значительно повысит устойчивость энергетической инфраструктуры страны.

В этом году в планах — введение еще 622 МВт, а на 2026 год запланировано возведение объектов мощностью около 2 700 МВт. Одним из крупных проектов является строительство электростанции мощностью 1000 МВт в Туркестанской области, а также новая ТЭЦ мощностью 240 МВт в Кызылорде. Эти шаги направлены на устойчивое развитие энергетического сектора и уверенный рост страны в долгосрочной перспективе.