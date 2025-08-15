В Казахстане стартовала уборочная кампания. В преддверии массового начала уборки урожая, которое ожидается в третьей декаде августа, вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин провёл заседание оперативного штаба, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день сбор нового урожая идёт уже в 12 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в областях Абай и Жетісу и в Шымкенте. Общая площадь уборки составляет 23,6 млн гектаров, из которых 16 млн приходятся на зерновые и зернобобовые культуры. По оперативным данным, уже убрано 1,1 млн гектаров (6,6% посевов зерновых), намолочено 1,6 млн тонн зерна, собрано 17,4 тыс. тонн масличных, 363,5 тыс. тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и 1,6 млн тонн бахчевых.

Аграрии внесли в почву 1,7 млн тонн удобрений (88% годового плана), при этом оставшийся объём будет внесён осенью. Готовность уборочной техники составляет 93%, и к массовой фазе она достигнет 100%. В кампании будут задействованы 139 тыс. тракторов, 31 тыс. комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц другой техники.

Для уборочных работ выделено 402 тыс. тонн льготного дизтоплива, из которых уже отгружено 42% плана по цене на 18–20% ниже рыночной. Также обсуждалось освобождение мощностей элеваторов, которые сейчас загружены на 16%, и ускорение реализации остатков зерна, включая экспорт в страны Персидского залива, Афганистан, Азербайджан, Алжир и Таиланд.

Кроме того, продолжается льготное кредитование посевной и уборочной под 5%: уже профинансировано 7 485 хозяйств на сумму 490,1 млрд тенге, что охватывает 7,8 млн гектаров. Обеспечение поливной водой остаётся стабильным.

С началом массовой уборки заседания штаба будут проходить еженедельно для оперативного решения возникающих вопросов.