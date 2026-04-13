В Астана обсудили ход строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Проект мощностью до 5 млрд кубометров газа в год находится под особым контролем государства, передает BAQ.kz.

Совещание по реализации проекта прошло под председательством министра энергетики Ерлан Аккенженов с участием представителей фонда «Самрук-Казына», национальных компаний QazaqGaz, КазМунайГаз, а также других участников проекта.

Министр подчеркнул, что строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является прямым поручением Президента и входит в Комплексный план развития газовой отрасли до 2029 года.

Ключевая задача проекта - обеспечить внутренний рынок товарным газом и снизить зависимость от импорта за счёт диверсификации перерабатывающих мощностей, которые ранее были ориентированы на Оренбургский ГПЗ.

На сегодняшний день:

•подтверждена экономическая целесообразность проекта

•подписано соглашение с CITIC Construction

•ведётся подготовка к этапу базового проектирования (FEED)

•прорабатываются вопросы инфраструктуры, земли и сырьевой базы

Единым оператором проекта определена компания QazaqGaz.

Отдельное внимание было уделено переговорам с иностранными акционерами. Речь идёт о:

•гарантированных поставках сырого газа

•согласовании цен

•интеграции завода с инфраструктурой месторождения

•механизме выплат за утилизацию газа (Evacuation fee)

Министр отметил, что затягивание переговоров тормозит переход к строительству.

«Для Казахстана этот завод имеет критическое значение, и бесконечно переносить сроки старта проекта неприемлемо. Государству нужен результат. Проект должен реализовываться динамично и в строгом соответствии с нашими национальными экономическими интересами. Ожидаем от консорциума конструктивной и оперативной позиции», — заявил Ерлан Аккенженов.

По итогам совещания было подчеркнуто, что реализация проекта должна быть максимально эффективной с точки зрения национальных интересов.

Ход работ и исполнение поручений переведены на особый контроль.