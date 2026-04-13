Казахстан ускоряет строительство ГПЗ на Карачаганаке
В Казахстане ускоряют реализацию проекта Карачаганакского газоперерабатывающего завода, который должен обеспечить внутренний рынок газом и снизить зависимость от импорта.
Сегодня 2026, 20:04
57Фото: kmg.kz
В Астана обсудили ход строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода. Проект мощностью до 5 млрд кубометров газа в год находится под особым контролем государства, передает BAQ.kz.
Совещание по реализации проекта прошло под председательством министра энергетики Ерлан Аккенженов с участием представителей фонда «Самрук-Казына», национальных компаний QazaqGaz, КазМунайГаз, а также других участников проекта.
Министр подчеркнул, что строительство газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является прямым поручением Президента и входит в Комплексный план развития газовой отрасли до 2029 года.
Ключевая задача проекта - обеспечить внутренний рынок товарным газом и снизить зависимость от импорта за счёт диверсификации перерабатывающих мощностей, которые ранее были ориентированы на Оренбургский ГПЗ.
На сегодняшний день:
•подтверждена экономическая целесообразность проекта
•подписано соглашение с CITIC Construction
•ведётся подготовка к этапу базового проектирования (FEED)
•прорабатываются вопросы инфраструктуры, земли и сырьевой базы
Единым оператором проекта определена компания QazaqGaz.
Отдельное внимание было уделено переговорам с иностранными акционерами. Речь идёт о:
•гарантированных поставках сырого газа
•согласовании цен
•интеграции завода с инфраструктурой месторождения
•механизме выплат за утилизацию газа (Evacuation fee)
Министр отметил, что затягивание переговоров тормозит переход к строительству.
«Для Казахстана этот завод имеет критическое значение, и бесконечно переносить сроки старта проекта неприемлемо. Государству нужен результат. Проект должен реализовываться динамично и в строгом соответствии с нашими национальными экономическими интересами. Ожидаем от консорциума конструктивной и оперативной позиции», — заявил Ерлан Аккенженов.
По итогам совещания было подчеркнуто, что реализация проекта должна быть максимально эффективной с точки зрения национальных интересов.
Ход работ и исполнение поручений переведены на особый контроль.
