Казахстанские университеты продемонстрировали лучший результат в истории региона, войдя в топ-50 предметного рейтинга QS и значительно расширив своё присутствие в глобальном академическом пространстве, передает BAQ.kz.

Международное агентство QS Quacquarelli Symonds опубликовало 16-й выпуск предметного рейтинга лучших университетов мира — QS World University Rankings by Subject 2026. В исследовании представлены более 21 000 образовательных программ из 1900 университетов в 100 странах мира.

Наивысший показатель среди вузов Центральной Азии продемонстрировал Казахский национальный педагогический университет имени Абая, занявший 41-е место в мире по направлению «Образование и обучение». Этот результат позволил университету войти в топ-50 глобального рейтинга и стал рекордным для региона.

Какие еще вузы отличились в рейтинге

Значительных результатов добились и другие казахстанские университеты. Казахская национальная консерватория имени Курмангазы впервые вошла в топ-100 по направлению «Исполнительское искусство». Казахский национальный университет имени аль-Фараби стал лидером по количеству представленных позиций, а Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева также укрепил свои позиции в рейтинге. Satbayev University занял второе место в стране по числу новых позиций.

В 2026 году казахстанские вузы не только усилили позиции в традиционных областях, но и впервые вошли в рейтинги по новым дисциплинам, включая бухгалтерский учёт и финансы, биологические науки, науки об окружающей среде и материаловедение.

Мнение экспертов

Старший вице-президент QS Бен Саутер отметил, что результаты рейтинга демонстрируют укрепление конкурентоспособности системы высшего образования Казахстана и рост международного признания.

"Результаты предметных рейтингов лучших университетов мира 2026 года показывают, что система высшего образования Казахстана продолжает укреплять свою конкурентоспособность. Дебют 14 образовательных программ по новым предметам свидетельствует о росте международного признания и усилении репутации страны как регионального образовательного центра. Кроме того, вузы Казахстана продолжают улучшать позиции по таким направлениям, как «Образование и обучение» и «Лингвистика», а также впервые входят в топ-100 по «Исполнительскому искусству", - сказал он.

Региональный директор QS Сергей Христолюбов подчеркнул, что Казахстан остаётся единственной страной Центральной Азии, представленной в топ-100 предметных рейтингов, а достижение уровня топ-50 стало важным событием для всей системы образования страны.

"Казахстан остается единственной страной Центральной Азии, представленной в топ-100 предметных рейтингов. Наивысшая позиция в истории высшего образования региона – в топ-50 по направлению "Образование и обучение" – является значимым достижением не только для Казахского национального педагогического университета имени Абая, но и для всей национальной системы высшего образования", - объяснил эксперт.

Почему это важно

По итогам 2026 года Казахстан представлен 13 университетами, которые заняли 70 позиций в четырех крупных областях и 27 дисциплинах. Этот результат стал рекордным и отражает устойчивое развитие системы высшего образования и её интеграцию в мировое академическое пространство.