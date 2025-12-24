Казахстанские спортсмены установили рекорд по количеству наград, завоеванных на мировых первенствах по летним олимпийским видам спорта за один сезон, передает BAQ.KZ.

По итогам 2025 года национальная сборная страны выиграла 32 медали, включая 14 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых, по восьми видам спорта.

Медали были завоеваны в стрельбе из лука и пулевой стрельбе, фехтовании, боксе, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе, а также в таеквондо. Достигнутый результат стал лучшим за весь период независимости Казахстана. Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда сборная страны выиграла 22 медали, из которых 7 были золотыми. Таким образом, прирост по общему количеству наград в 2025 году составил 10 медалей, а число золотых наград увеличилось в два раза.

Среди спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионатах мира, отмечены представители бокса Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Наталья Богданова, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай. В греко-римской борьбе медаль завоевал Айдос Султангали, в дзюдо отличилась Абиба Абужакынова. В фехтовании успеха добилась мужская команда по шпаге в составе Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов. В стрельбе из лука медали выиграла женская сборная, в которую вошли Виктория Лян, Адель Жексенбинова и Роксана Юнусова. Призерами чемпионатов мира по таеквондо стали Айдана Кумартаева и Нодир Ахмедов.

По итогам чемпионатов мира 2025 года в медальном зачете среди стран Азии лидирует Китай, завоевавший 42 золотые и 120 медалей в общей сложности. Второе место занимает Япония с 22 золотыми и 67 наградами, третье — Южная Корея, на счету которой 14 золотых и 46 медалей. Казахстан расположился на четвертой позиции в Азии, выиграв 14 золотых медалей и 32 награды на 11 мировых первенствах.

Такой результат стал возможен прежде всего за счет высокого числа золотых медалей, которые являются ключевым критерием в медальном зачете. Завоеванные награды формируют позитивные ожидания в преддверии летних Азиатских игр 2026 года в Японии и подтверждают системный прогресс национальной сборной, укрепление позиций в традиционно сильных дисциплинах и развитие результатов в новых видах спорта.