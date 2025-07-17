Из печи №43 на Актюбинском заводе ферросплавов выпущено 177 288 кг феррохрома — это мировой рекорд, передает BAQ.KZ. Показатель зафиксировали представители международной организации World Book of Records. Рекорд установлен на предприятии АО "ТНК "Казхром". Производство осуществлялось с соблюдением всех технологических требований. Как уточняется, параметры были задокументированы и подтверждены независимыми экспертами и метрологами.

Если в среднем одна такая печь дает от 50 до 60 тонн ферросплава за выпуск, то в данном случае удалось аккумулировать значительно больший объем. Именно это стало основой беспрецедентного результата, зафиксированного как мировой рекорд, — отметили в акимате Актюбинской области.

Официальная церемония вручения сертификата World Book of Records прошла в Актобе. В ней приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, представители руководства компании и делегаты международной рекордной организации.

Событие приурочено к 30-летию АО "ТНК "Казхром" и Году рабочих профессий в Казахстане. АО "ТНК "Казхром" — один из крупнейших в мире производителей ферросплавов. Предприятие осуществляет полный цикл производства — от добычи сырья до выпуска готовой продукции.