Казахстан установил мировой рекорд по выпуску ферросплавов за один выпуск
Рекорд зарегистрирован на Актюбинском заводе ферросплавов.
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Из печи №43 на Актюбинском заводе ферросплавов выпущено 177 288 кг феррохрома — это мировой рекорд, передает BAQ.KZ. Показатель зафиксировали представители международной организации World Book of Records. Рекорд установлен на предприятии АО "ТНК "Казхром". Производство осуществлялось с соблюдением всех технологических требований. Как уточняется, параметры были задокументированы и подтверждены независимыми экспертами и метрологами.
Если в среднем одна такая печь дает от 50 до 60 тонн ферросплава за выпуск, то в данном случае удалось аккумулировать значительно больший объем. Именно это стало основой беспрецедентного результата, зафиксированного как мировой рекорд, — отметили в акимате Актюбинской области.
Официальная церемония вручения сертификата World Book of Records прошла в Актобе. В ней приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров, представители руководства компании и делегаты международной рекордной организации.
Событие приурочено к 30-летию АО "ТНК "Казхром" и Году рабочих профессий в Казахстане. АО "ТНК "Казхром" — один из крупнейших в мире производителей ферросплавов. Предприятие осуществляет полный цикл производства — от добычи сырья до выпуска готовой продукции.
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