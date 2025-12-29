2025 год стал рекордным для Казахстана по количеству международных наград. За год страна получила 1006 престижных премий и призов в культуре, спорте, науке и экономике - это наивысший показатель за всю историю, передаёт BAQ.KZ.

Наибольшее число наград пришлось на сферу культуры: казахстанские артисты и театральные коллективы завоевали 350 призов на международных фестивалях и конкурсах. В спорте национальные команды и атлеты принесли стране 275 медалей, включая 110 золотых, подтвердив высокий уровень подготовки на мировой арене.

Существенный рост зафиксирован и в науке: в 2025 году научные проекты из Казахстана получили 150 международных наград. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял лишь 45, что эксперты называют наглядным свидетельством укрепления научного потенциала страны.

Значительных успехов добились и казахстанские компании с технологическими стартапами. Они получили 231 международную награду, в том числе за цифровые решения и "зелёные" инновации, отражающие динамичное развитие экономики.

По данным Национального бюро статистики и МИД, общее число международных наград выросло с 412 в 2020 году до 1006 в 2025-м - более чем в 2,5 раза. Эти достижения усиливают международный авторитет Казахстана и служат важным стимулом для молодёжи и профессионального сообщества.