Казахстан уступил Филиппинам во втором матче баскетбольного турнира Азиады
Заключительный матч группового этапа сборная Казахстана проведет 14 сентября против Бахрейна.
12 Сентября 2026, 21:29
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12 Сентября 2026, 21:2912 Сентября 2026, 21:29
52Фото: НОК РК
Мужская сборная Казахстана по баскетболу потерпела второе поражение на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония). Во втором туре группы C казахстанцы уступили команде Филиппин со счетом 78:109.
Для национальной сборной это поражение стало вторым на турнире. В первом матче группового этапа Казахстан проиграл Китаю — 61:99.
Филиппины также начали выступление на Азиаде с поражения. В стартовой встрече команда уступила Бахрейну со счетом 85:89.
Баскетбольный турнир стартовал до официального открытия Азиатских игр. Церемония открытия XX летних Азиатских игр состоится 19 сентября в Нагое.
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