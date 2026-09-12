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  • Казахстан уступил Филиппинам во втором матче баскетбольного турнира Азиады

Казахстан уступил Филиппинам во втором матче баскетбольного турнира Азиады

Заключительный матч группового этапа сборная Казахстана проведет 14 сентября против Бахрейна.

12 Сентября 2026, 21:29
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НОК РК 12 Сентября 2026, 21:29
12 Сентября 2026, 21:29
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Фото: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по баскетболу потерпела второе поражение на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония). Во втором туре группы C казахстанцы уступили команде Филиппин со счетом 78:109.

Для национальной сборной это поражение стало вторым на турнире. В первом матче группового этапа Казахстан проиграл Китаю — 61:99.

Филиппины также начали выступление на Азиаде с поражения. В стартовой встрече команда уступила Бахрейну со счетом 85:89.

Баскетбольный турнир стартовал до официального открытия Азиатских игр. Церемония открытия XX летних Азиатских игр состоится 19 сентября в Нагое.

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