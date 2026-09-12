Казахстан уступил Филиппинам во втором матче баскетбольного турнира Азиады

Мужская сборная Казахстана по баскетболу потерпела второе поражение на XX летних Азиатских играх в Аичи и Нагое (Япония). Во втором туре группы C казахстанцы уступили команде Филиппин со счетом 78:109.

Для национальной сборной это поражение стало вторым на турнире. В первом матче группового этапа Казахстан проиграл Китаю — 61:99.

Филиппины также начали выступление на Азиаде с поражения. В стартовой встрече команда уступила Бахрейну со счетом 85:89.

Баскетбольный турнир стартовал до официального открытия Азиатских игр. Церемония открытия XX летних Азиатских игр состоится 19 сентября в Нагое.