Экспорт высокотехнологичных товаров из Казахстана за последние три года показал впечатляющий рост: по данным Бюро национальной статистики, в 2024 году их поставки за рубеж достигли $7,3 млрд, что почти в три раза больше, чем в 2021-м, когда этот показатель составлял $2,5 млрд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Однако такой рывок связан не только с увеличением объемов экспорта в физическом выражении — прирост здесь составил лишь 9,7%, — а главным образом с резким ростом цен на мировых рынках и активным реэкспортом сложной техники через территорию Казахстана.

Ключевым экспортным товаром РК в секторе high-tech остаётся уран и его соединения. На них пришлось 62,7% всего экспорта высокотехнологичной продукции — это $4,6 млрд. За три года экспорт урана вырос на 16,7% в объёме и в 2,6 раза в денежном выражении, чему способствовал стремительный рост мировых цен. Так, спотовая цена на природный уран в первой половине 2024 года выросла на 73%, а долгосрочные контракты также стали приносить всё больше прибыли.

На втором месте по прибыли — экспорт самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов, который за три года вырос в 30 раз, превысив $940 млн. Главным "покупателем" оказалась Ирландия, но, как пояснялось в документе от премьер-министра Олжаса Бектенова, это связано не с прямой продажей, а с механизмами авиализинга: воздушные суда крупнейшего перевозчика страны — Air Astana — зарегистрированы в Ирландии.

Заметный рост показал и сегмент потребительской электроники: экспорт смартфонов увеличился в 54 раза, достигнув $433 млн, в основном за счёт реэкспорта в страны Центральной Азии, Монголию и Чехию. Подобный тренд отмечен и в поставках компьютеров и цифровой техники. Однако в этом сегменте на общей статистике сказалось резкое падение экспорта цифровых блоков обработки данных — с $136,6 млн в 2021 году до $11,6 млн в 2024-м.

Что особенно важно: реальное производство вычислительной техники в Казахстане гораздо меньше, чем экспорт. В 2024 году произведено всего 33 тыс. единиц, тогда как экспортировано — 744 тыс. Аналогичная ситуация наблюдается и с электромеханическими приборами: произведено — 7,5 тыс., экспортировано — 197 тыс. единиц. Это означает, что подавляющее большинство поставок — реэкспорт, происходящий на фоне геополитических изменений и глобальных торговых перестроек.

В региональном плане почти 77% стоимостного объема экспорта было зарегистрировано в Астане и Алматы. Но это, скорее, отражает юридическую дислокацию компаний, а не реальное местоположение производств. Так, например, тепловыделяющие сборки для ядерных реакторов, производимые в Усть-Каменогорске, экспортируются формально из Алматы.

В целом, по данным QazTrade, доля товаров высокого передела в казахстанском экспорте в 2024 году составила 13,5%, или $11,1 млрд. Это третий по объему сегмент после сырьевой продукции (63,3%) и товаров низкого передела (15,5%). Тем не менее, эксперты отмечают положительную тенденцию: за год доля экспорта продукции высокого передела выросла на 1,4 п.п., а в денежном выражении — на 16,1%.