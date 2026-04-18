Казахстан утвердил стратегию развития атомной отрасли до 2050 года

Президент Казахстана утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года, направленную на укрепление энергетической безопасности страны, передает BAQ.KZ.

Документ определяет ключевые цели, подходы и приоритеты государственной политики в сфере мирного использования атомной энергии. Стратегия учитывает глобальные тенденции и внутренние вызовы, а также ориентирована на устойчивый экономический рост, развитие высокотехнологичных производств и выполнение международных климатических обязательств.

Отмечается, что стратегия стала продолжением ранее принятых решений, включая поддержку строительства атомной электростанции, выраженную гражданами на республиканском референдуме в конце 2024 года.

В рамках реализации документа планируется формирование современного ядерного кластера, интегрированного в мировую отрасль. Рассматривается развитие атомной энергетики, науки и технологий, систем обращения с отходами и обеспечения безопасности.