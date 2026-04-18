Казахстан утвердил стратегию развития атомной отрасли до 2050 года
Также предусмотрена подготовка квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест.
Президент Казахстана утвердил Стратегию развития атомной отрасли до 2050 года, направленную на укрепление энергетической безопасности страны, передает BAQ.KZ.
Документ определяет ключевые цели, подходы и приоритеты государственной политики в сфере мирного использования атомной энергии. Стратегия учитывает глобальные тенденции и внутренние вызовы, а также ориентирована на устойчивый экономический рост, развитие высокотехнологичных производств и выполнение международных климатических обязательств.
Отмечается, что стратегия стала продолжением ранее принятых решений, включая поддержку строительства атомной электростанции, выраженную гражданами на республиканском референдуме в конце 2024 года.
В рамках реализации документа планируется формирование современного ядерного кластера, интегрированного в мировую отрасль. Рассматривается развитие атомной энергетики, науки и технологий, систем обращения с отходами и обеспечения безопасности.
Самое читаемое
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»
- Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей
- Найдены тела двух несовершеннолетних в Жамбылской области
- В Карагандинской области в ДТП с мотоциклами погибли два человека