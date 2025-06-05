В новом Водном кодексе Казахстана впервые закреплено понятие водной безопасности, охватывающее защиту населения и экономики от дефицита, загрязнения и разрушительного воздействия воды. Важнейшим направлением водной политики объявлено водосбережение, особенно в сельском хозяйстве, на которое приходится основной объём водопотребления в стране. Об этом рассказал министр водных ресурсов и ирригации РК в новом выпуске "Другими словами", передаёт BAQ.KZ.

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, по поручению главы государства в Казахстане ежегодно внедряются водосберегающие технологии на площади не менее 150 тысяч гектаров.

"В прошлом году этот показатель составил 157 тысяч гектаров. Это и лазерное выравнивание, и дождевальное, и капельное орошение. Чтобы стимулировать аграриев, мы увеличили объём субсидий с 50 до 80 процентов. Кроме того, с 2027 года фермеры, использующие водосберегающие технологии, будут платить за поливную воду всего 15 процентов, тогда как по старым методам полива - 70%", - сообщил министр.

Государство также ужесточает требования к промышленным предприятиям. В течение двух лет они обязаны разработать и утвердить планы по повторному использованию воды, а в течение пяти лет - внедрить соответствующие технологии. Сейчас в стране лишь 17% воды используется повторно, к 2030 году этот показатель должен вырасти почти до 30%.

Таким образом, Казахстан делает ставку на комплексное реформирование водной отрасли: от законодательства и тарифов до технологической модернизации, чтобы обеспечить устойчивое водоснабжение в условиях климатических изменений и растущего дефицита ресурсов.

Подробнее о реформах в водной отрасли и новых мерах поддержки смотрите в новом выпуске "Другими словами".

Напомним, в прошлом выпуске проекта "Другими словами" Молдабеков сообщил, что через платформу eNotary уже оформлено более 350 тысяч доверенностей — полностью онлайн и без жалоб со стороны граждан.