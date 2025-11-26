Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления правительства об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей, передает BAQ.kz.

Документ разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона "О международных договорах Республики Казахстан" и направлен на присоединение страны к межгосударственному механизму по мониторингу, предупреждению и сдерживанию распространения саранчи на территориях стран СНГ.

В министерстве подчёркивают, что принятие проекта не повлечёт негативных социально-экономических, политико-правовых или экологических последствий и не затронет вопросы национальной безопасности.

Общественное обсуждение доступно на портале "Открытые НПА". Реализация соглашения запланирована на VI квартал 2025 года. Публичное обсуждение рассчитано до 11 декабря. Однако полного документа на сайте пока нет, дано лишь краткое описание.