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Казахстан увеличил добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки

5 Октября 2026, 01:43
АВТОР
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uralpolit.ru 5 Октября 2026, 01:43
5 Октября 2026, 01:43
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Фото: uralpolit.ru

Казахстан в сентябре увеличил добычу нефти по сравнению с августом на 10 тысяч баррелей в сутки. При этом страны ОПЕК+ решили сохранить уровень добычи в ноябре на уровне октября. Решение приняли семь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках добычи, — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

4 октября они провели виртуальную встречу, на которой обсудили состояние и перспективы мирового нефтяного рынка.  По итогам встречи страны договорились сохранить согласованный уровень добычи. Они также подтвердили приверженность выполнению обязательств в рамках Декларации о сотрудничестве.  

Страны ОПЕК+ продолжат ежемесячно встречаться для оценки ситуации на мировом рынке нефти. Следующая встреча запланирована на 1 ноября.

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