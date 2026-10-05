Казахстан увеличил добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки

Казахстан в сентябре увеличил добычу нефти по сравнению с августом на 10 тысяч баррелей в сутки. При этом страны ОПЕК+ решили сохранить уровень добычи в ноябре на уровне октября. Решение приняли семь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках добычи, — Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

4 октября они провели виртуальную встречу, на которой обсудили состояние и перспективы мирового нефтяного рынка. По итогам встречи страны договорились сохранить согласованный уровень добычи. Они также подтвердили приверженность выполнению обязательств в рамках Декларации о сотрудничестве.

Страны ОПЕК+ продолжат ежемесячно встречаться для оценки ситуации на мировом рынке нефти. Следующая встреча запланирована на 1 ноября.