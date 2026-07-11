Казахстан увеличил экспорт мороженого почти на 50%

В Казахстане за январь–май 2026 года произвели 35,1 тысячи тонн мороженого. При этом за первые четыре месяца года отечественные производители значительно увеличили экспорт продукции.

По данным Бюро национальной статистики, лидером по производству стала Алматинская область, на которую пришлось 23,3 тысячи тонн, или 66,3% всего объема. В число крупнейших производителей также вошли Туркестанская область (6 тысяч тонн), Алматы (1,3 тысячи тонн) и Акмолинская область (1,1 тысячи тонн).

Основную часть выпуска составили сливочное мороженое и пломбир. Их производство достигло 15,2 тысячи и 14,3 тысячи тонн соответственно, что превышает 80% общего объема.

За январь–апрель казахстанские компании экспортировали 6,4 тысячи тонн мороженого на сумму 24,8 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 46,4%, а их стоимость — на 77%.

Практически весь экспорт — 99,9% — пришелся на страны СНГ. Крупнейшим импортером казахстанского мороженого остается Россия, куда было поставлено 4,3 тысячи тонн продукции. Также выросли поставки в Кыргызстан — на 68,4% и в Узбекистан — на 27,7%.

Импорт мороженого за четыре месяца составил 3,4 тысячи тонн на сумму 12,9 млн долларов, что на 10,1% больше по сравнению с прошлым годом. Основными поставщиками стали Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Турция.

По итогам января–апреля экспорт превысил импорт на 2,9 тысячи тонн, что позволило Казахстану сохранить положительное сальдо внешней торговли мороженым.