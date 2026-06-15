Внешнеторговый оборот Казахстана за январь-апрель 2026 года составил 44,9 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 7,9%. Рост обеспечили как экспорт сырьевых товаров, так и увеличение объемов импорта автомобилей, оборудования и лекарственных препаратов, передает BAQ.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По данным статистики, за первые четыре месяца года Казахстан экспортировал товаров на 24 млрд долларов. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт оказался еще более динамичным. За январь-апрель в страну ввезли товаров на 20,9 млрд долларов, что на 11,3% превышает показатель прошлого года.

Несмотря на рост импорта, Казахстан сохраняет положительное сальдо внешней торговли. Разница между экспортом и импортом составила более 3,1 млрд долларов.

Что Казахстан продает за рубеж

Основу казахстанского экспорта по-прежнему составляют сырьевые товары.

На нефть и сырые нефтепродукты приходится 44% всего экспорта страны. Вторую позицию занимает рафинированная медь и необработанные медные сплавы с долей 7,5%.

Еще 6,3% экспорта обеспечивают медные руды и концентраты. В пятерку крупнейших экспортных товаров также вошли ферросплавы и пшеница.

Фактически каждый второй доллар экспортной выручки Казахстана по-прежнему связан с поставками нефти на внешние рынки.

Что чаще всего покупает Казахстан

В структуре импорта лидируют автомобили и промышленная продукция.

На легковые автомобили приходится 3,1% всего импорта. Далее следуют нефтяные газы и другие газообразные углеводороды с долей 2,7%.

В список крупнейших импортных товаров также вошли лекарственные средства, телефонные аппараты и электрогенераторные установки.

Эти данные показывают, что спрос на оборудование, транспорт и технологическую продукцию остается высоким.

Кто больше всего покупает у Казахстана

Крупнейшим покупателем казахстанских товаров остается Китай. На его долю приходится 20,3% всего экспорта.

Следом идут Италия с долей 16,5%, Россия - 8,4%, Турция - 7,3%, Узбекистан - 6% и Нидерланды - 5,9%.

Среди поставщиков товаров в Казахстан первое место сохраняет Россия. На нее приходится почти треть всего импорта страны - 31,8%.

Китай занимает вторую позицию с долей 28,6%. Далее следуют Германия, США, Южная Корея и Турция.

Торговля с ЕАЭС

Отдельно вырос товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза. За январь-апрель объем взаимной торговли достиг 9,9 млрд долларов, что на 13,3% больше, чем годом ранее.

Однако структура этой торговли складывается не в пользу Казахстана. Экспорт в страны ЕАЭС сократился на 7,9% и составил 2,7 млрд долларов, тогда как импорт вырос сразу на 24,1%, достигнув 7,2 млрд долларов.

Главным партнером внутри союза остается Россия, на которую приходится 87,6% всего товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС. Далее следуют Кыргызстан, Беларусь и Армения.

С одной стороны, Казахстан продолжает наращивать объемы внешней торговли благодаря устойчивому спросу на нефть, металлы и зерно. С другой стороны, импорт растет заметно быстрее экспорта, особенно в торговле со странами ЕАЭС.

При этом ключевыми внешнеторговыми партнерами страны остаются Россия и Китай, которые формируют значительную часть как экспортных поставок, так и импорта.