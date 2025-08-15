Казахстан увеличил объём льготного финансирования аграриев до 700 млрд тенге
Льготные кредиты помогают аграриям провести посевную и уборку в 2025 году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане продолжается реализация программы льготного кредитования аграриев. В 2025 году объём финансирования на проведение весенне-полевых и уборочных работ доведён до 700 млрд тенге. Фермеры получают средства по сниженной ставке 5% годовых благодаря механизму субсидирования, передает BAQ.KZ.
По последним данным, по программе подано 7 543 заявки почти на 500 млрд тенге. Уже профинансировано 7 485 сельхозтоваропроизводителей на сумму 490,1 млрд тенге, что обеспечивает охват 7,8 млн гектаров посевных площадей.
Дополнительно работает программа гарантирования займов АО "ФРП "Даму", покрывающая до 85% суммы кредита для фермеров с недостаточной залоговой базой. В её рамках выдано 1 304 гарантии на сумму 226,1 млрд тенге, при этом общий объём выданных займов составил 192,2 млрд тенге.
В целом в 2025 году планируется обеспечить охват не менее 8 млн гектаров посевных площадей через механизмы льготного финансирования.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- В Туркестанской области выявили 190 незаконных построек
- Кадры покушения на замакима Руслана Берденова показали в суде Шымкента
- Катание на аттракционе чуть не закончилось трагедией в Балхаше
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области