В Казахстане продолжается реализация программы льготного кредитования аграриев. В 2025 году объём финансирования на проведение весенне-полевых и уборочных работ доведён до 700 млрд тенге. Фермеры получают средства по сниженной ставке 5% годовых благодаря механизму субсидирования, передает BAQ.KZ.

По последним данным, по программе подано 7 543 заявки почти на 500 млрд тенге. Уже профинансировано 7 485 сельхозтоваропроизводителей на сумму 490,1 млрд тенге, что обеспечивает охват 7,8 млн гектаров посевных площадей.

Дополнительно работает программа гарантирования займов АО "ФРП "Даму", покрывающая до 85% суммы кредита для фермеров с недостаточной залоговой базой. В её рамках выдано 1 304 гарантии на сумму 226,1 млрд тенге, при этом общий объём выданных займов составил 192,2 млрд тенге.

В целом в 2025 году планируется обеспечить охват не менее 8 млн гектаров посевных площадей через механизмы льготного финансирования.