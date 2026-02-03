Казахстан сохраняет позиции одного из ключевых поставщиков зерна в регионе, наращивая экспортный потенциал и расширяя географию поставок, передает BAQ.KZ.

По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы", с сентября 2025 года по 31 января 2026 года из страны экспортировано 5,8 млн тонн зерна. Это на 1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года, когда объем поставок составил 4,8 млн тонн.

Основной рост экспорта пришёлся на традиционные рынки Центральной и Южной Азии. Так, поставки зерна в Узбекистан увеличились на 49% — с 1 813 тыс. тонн до 2 702 тыс. тонн.

В Кыргызстан объёмы экспорта выросли в 1,7 раза — с 95 тыс. тонн до 163 тыс. тонн. Поставки в Афганистан увеличились в 1,9 раза — с 216 тыс. тонн до 416 тыс. тонн.