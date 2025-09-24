В январе–августе 2025 года из государственного бюджета на развитие туризма было направлено 8,4 млрд тенге. Это на 43% больше, чем за тот же период прошлого года, передает BAQ.KZ.

Главный объем средств традиционно уходит на регулирование туристской деятельности — 5,4 млрд тенге, что на 40% превышает показатель годичной давности. При этом детализация расходов в отчетах Минфина отсутствует, однако, судя по данным госорганов, деньги направляются на организацию выставок, фестивалей, пресс-туров, развитие инфраструктуры, подготовку гидов и продвижение туристических направлений в СМИ.

Крупнейшими получателями финансирования остаются мегаполисы: Алматы израсходовал 2,1 млрд тенге (+42% г/г), Астана — 2 млрд тенге (+17% г/г).

Также выросли траты на другие направления. Финансирование деятельности местных исполнительных органов, отвечающих за туризм, увеличилось на 72% и составило 1 млрд тенге. На формирование туристского имиджа Казахстана направлено 0,9 млрд тенге (+49%), на поддержку предпринимателей туристической сферы — 0,7 млрд тенге (+28%). Расходы на продвижение Щучинско-Боровской курортной зоны выросли на 44% и достигли 0,4 млрд тенге.

Несмотря на рост, доля туризма в общих расходах бюджета остается минимальной — всего 0,04% против 0,03% годом ранее.