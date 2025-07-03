Уже в девятый раз участники Евразийского бизнес-форума GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING стараются найти решение различных экологических проблем. Мусорные полигоны, слабая переработки отходов, низкий уровень отвественности населения за сортировку – три кита, из-за которых ситуация практически не сдвигается с места. Встреча этого года объединила лидеров бизнеса, международных экспертов, представителей государственных структур. В Национальном плане развития до 2029 года поставлены конкретные цели по улучшению экологической ситуации в стране. Повысить долю сортировки и переработки отходов, расширить охват населения соотвествующими услугами и сделать сферу экономически привлекательной. Журналист BAQ.KZ узнал, в чем кроется корень проблемы и почему мы так мало сортируем и перерабатываем?