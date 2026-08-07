Казахстан увеличит экспорт продукции АПК: поставки достигли $7 млрд
Более половины экспортируемой сельхозпродукции уже составляет продукция с высокой добавленной стоимостью
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Казахстан продолжает наращивать экспорт продукции агропромышленного комплекса. По итогам 2025 года объем зарубежных поставок достиг 7 млрд долларов, при этом 51% экспорта составила переработанная продукция. Об этом сообщила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова на заседании Евразийского межправительственного совета.
По ее словам, Казахстан входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна и намерен не только увеличивать объемы поставок, но и делать ставку на продукцию с высокой добавленной стоимостью.
«Мы являемся основными экспортерами зерна, входим в десятку лидеров. По итогам прошлого года экспорт продукции АПК составил $7 млрд, из которых 51% составляет переработанная продукция – готовая продукция АПК. В целом, мы в дальнейшем будем расширять объемы экспорта продукции АПК во внешние страны и развивать переработку», – сказала Назгуль Хатепова.
Вопросы развития агропромышленного комплекса стали одной из тем заседания Евразийского межправительственного совета. Участники обсудили обеспечение продовольственной безопасности стран ЕАЭС, импортозамещение техники, оборудования и других ресурсов для сельского хозяйства, а также дальнейшие направления развития отрасли.
По мнению участников встречи, развитие переработки позволит не только увеличить экспортную выручку, но и повысить конкурентоспособность казахстанской продукции на мировом рынке.
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