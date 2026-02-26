Министр сельского хозяйства обозначил ключевую цель года — консолидация цифровых решений и развитие BI-аналитики для отрасли, сообщает BAQ.kz.

В Казахстан на расширенном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства подведены итоги цифровизации АПК за 2025 год и обозначены задачи на 2026-й. В мероприятии участвовали представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, НПП «Атамекен», вице-министры, бизнес-сообщество, заместители акимов и территориальные подразделения — всего около 300 участников.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров напомнил, что 2026 год объявлен Годом цифровизации: «Следующий этап — объединение всех решений в единую цифровую экосистему».

В 2025 году цифровизация стала системным инструментом управления отраслью, обеспечив прозрачность процессов и контроль всей цепочки — от производства до экспорта, сообщил вице-министр Таласбек Канафин.

Утверждена обновленная Дорожная карта до 2027 года, включающая цифровизацию 144 бизнес-процессов, автоматизацию агрохимического мониторинга и мер господдержки животноводства. Совершенствуются системы ГИСС, ИСЖ, ЕАСУ и E-Fish, внедряются цифровые решения для субсидирования, животноводства, рыбного хозяйства, земельных ресурсов и растениеводства, а также мобильные сервисы для госуслуг.

Ключевым проектом стала система прослеживаемости растениеводства — от семян до реализации продукции, апробированная в Акмолинская область и планируемая к масштабированию на всю страну в 2026 году. Интеграция со спутниковым мониторингом позволит фиксировать фактические посевные площади и исключить приписки при субсидировании.

Цифровизация также охватывает молочно-товарные фермы и откормочные площадки: на 104 фермах и более чем 30 площадках применяются технологии точного земледелия, управления кормлением и здоровьем животных. Сформирован пул из 200 смарт-ферм.

Лидерами по цифровизации являются Акмолинская область, Северо-Казахстанская область, Павлодарская область, Костанайская область и область Жетісу. Внедряются алгоритмы прогнозирования вредителей и чат-боты «Субсидирование» и «Ветеринарный помощник».

«2025 год стал этапом формирования прочного цифрового фундамента. Ключевая задача 2026 года — формирование единой цифровой экосистемы «е-АПК» с консолидацией данных, развитием BI-аналитики, масштабированием решений и повышением качества данных. Цифровизация обеспечит прозрачность распределения средств и повысит эффективность отрасли», — резюмировал Айдарбек Сапаров.