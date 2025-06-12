Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров провел встречу с министром сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Нури Гезелдже, в ходе которой обсуждались вопросы расширения сотрудничества в аграрной сфере. Основное внимание стороны уделили теме экспорта зерновых культур, передаёт BAQ.KZ.

По данным Минсельхоза РК, с сентября 2024 года Казахстан поставил в Иран 960 тысяч тонн зерна нового урожая — в 17 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. В ближайшей перспективе планируется довести объём экспорта пшеницы до 2 млн тонн в год, а ячменя — до 1 млн тонн.

"Мы видим высокий потенциал в развитии экспорта зерновых и масличных культур в Иран. Казахстан способен ежегодно поставлять до 500 тысяч тонн подсолнечного масла и шрота", — отметил Айдарбек Сапаров.

Стороны также рассмотрели возможности расширения двустороннего инвестиционного сотрудничества. Иран выразил заинтересованность в долгосрочных контрактах на закуп зерна, а также в передаче технологий — от систем орошения до ветеринарии и генетики племенного скота.

В рамках встречи были подписаны два меморандума о сотрудничестве. Документы предусматривают развитие торговли сельхозпродукцией и использование иранской портовой инфраструктуры для экспорта казахстанских товаров.

По итогам 2024 года товарооборот в аграрной сфере между Казахстаном и Ираном составил 220,1 млн долларов, увеличившись на 33%. За первые четыре месяца 2025 года он вырос на 139%, составив 151,1 млн долларов. Казахстанский экспорт утроился и достиг 116,7 млн долларов.