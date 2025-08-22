Казахстан увеличит количество образовательных грантов для студентов из Кыргызстана
Казахстан расширяет поддержку кыргызских студентов. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей СМИ в Бишкеке, передает BAQ.KZ.
По словам главы государства, правительство Казахстана уже выделяет кыргызским студентам 50 образовательных грантов, а со следующего года их количество возрастет до 60.
"Одним из результатов наших договоренностей стало открытие филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в городе Оше. Это важный шаг для укрепления связей между молодежью наших стран", – отметил Токаев.
Президент также подчеркнул, что Казахстан и Кыргызстан активно развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. В Бишкеке откроется монумент "Золотой мост дружбы", ранее в Астане был установлен памятник Айкол Манасу. Кроме того, в столице Кыргызстана проходят Дни кино Казахстана и Третий молодежный форум.
"Эти проекты способствуют укреплению многовекового духовного единства наших народов", – заявил глава государства.
Токаев отдельно пожелал Кыргызстану успешного проведения VI Всемирных игр кочевников в 2026 году и отметил готовность Казахстана оказать поддержку в организации соревнований.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Астана и Бишкек придерживаются схожих позиций по многим международным вопросам. В частности, углубление интеграции в Центральной Азии отвечает интересам двух стран.
"В этом году главы государств региона соберутся на очередной Консультативной встрече и обсудят эти вопросы. Казахстан и Кыргызстан плодотворно взаимодействуют в рамках Организации Объединенных Наций и других структур. Выражаем благодарность кыргызской стороне за поддержку инициативы по созданию Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Казахстан полностью поддерживает кандидатуру Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Мы также высоко оцениваем деятельность Кыргызстана в качестве председателя Организации Договора о коллективной безопасности и Организации тюркских государств. Особую благодарность выражаем нашим кыргызским друзьям за неизменную поддержку инициатив Казахстана в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уверен, этот визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Сегодняшние соглашения – яркое тому подтверждение. Теперь очень важно эффективно их реализовать. Казахстан готов предпринять все необходимые для этого меры", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
