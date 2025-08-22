Казахстан расширяет поддержку кыргызских студентов. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для представителей СМИ в Бишкеке, передает BAQ.KZ.

По словам главы государства, правительство Казахстана уже выделяет кыргызским студентам 50 образовательных грантов, а со следующего года их количество возрастет до 60.

"Одним из результатов наших договоренностей стало открытие филиала Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева в городе Оше. Это важный шаг для укрепления связей между молодежью наших стран", – отметил Токаев.

Президент также подчеркнул, что Казахстан и Кыргызстан активно развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. В Бишкеке откроется монумент "Золотой мост дружбы", ранее в Астане был установлен памятник Айкол Манасу. Кроме того, в столице Кыргызстана проходят Дни кино Казахстана и Третий молодежный форум.

"Эти проекты способствуют укреплению многовекового духовного единства наших народов", – заявил глава государства.

Токаев отдельно пожелал Кыргызстану успешного проведения VI Всемирных игр кочевников в 2026 году и отметил готовность Казахстана оказать поддержку в организации соревнований.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Астана и Бишкек придерживаются схожих позиций по многим международным вопросам. В частности, углубление интеграции в Центральной Азии отвечает интересам двух стран.