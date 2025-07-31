Казахстан продолжит курс на обеспечение нефтяной независимости за счёт расширения переработки сырья внутри страны и постепенного выравнивания цен на ГСМ, заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Скляра, несмотря на то, что страна ежегодно добывает более 90 миллионов тонн нефти, внутреннее производство нефтепродуктов всё ещё недостаточно. Он напомнил, что в 2017-2019 годах была завершена модернизация трёх нефтеперерабатывающих заводов – в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, – что позволило закрыть дефицит бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Однако сейчас, из-за стремительного роста потребления, особенно в авиаотрасли, Казахстан снова вынужден закупать керосин за рубежом.

"Что касается бензина и дизельного топлива, то здесь вы прекрасно знаете эту ситуацию. Эти виды ГСМ у нас гораздо дешевле, чем у наших соседей и идет просто прямой отток его или контрабандным способом, или законным способом, когда просто транзитный транспорт заправляется дешевым топливом и проследует через нашу страну, фактически создавая для всех нас дефицит. Поэтому мы постепенно будем эти цены выравнивать для того, чтобы избежать его оттока", – сказал Скляр.

Говоря о стратегических шагах, он подчеркнул, что в планах правительства – строительство второй очереди Шымкентского НПЗ, что позволит увеличить переработку нефти с 6 до 12 миллионов тонн в год. Также планируется повысить производительность Атырауского и Павлодарского заводов.