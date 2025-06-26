Казахстан намерен нарастить объемы экспорта зерна в соседнюю страну. Об этом стало известно по итогам переговоров министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Казахстане Хайрулло Ибодзода и представителями таджикского аграрного бизнеса, передает BAQ.KZ.

Главной темой встречи стал вопрос дальнейшего увеличения поставок казахстанского зерна на таджикский рынок. Стороны также обсудили возможности информационного обмена по ситуации на зерновых рынках и пути углубления сотрудничества в аграрной сфере.

Таджикистан традиционно остается одним из крупнейших покупателей казахстанского зерна. В среднем ежегодный экспорт составляет около 1 миллиона тонн. Однако по итогам 2024 года объем поставок вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,3 миллиона тонн.

По данным КТЖ, с нового урожая (с сентября 2024 года по июнь 2025 года) уже было экспортировано 1,2 миллиона тонн, что в 1,5 раза превышает объём аналогичного периода прошлого года.

Айдарбек Сапаров подтвердил готовность Казахстана оказывать всестороннюю поддержку таджикским партнёрам в вопросах расширения зернового экспорта. Он также подчеркнул, что укрепление сотрудничества в агропромышленном комплексе способствует не только развитию двусторонней торговли, но и повышению продовольственной безопасности в Центральной Азии.