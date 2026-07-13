В Казахстане до конца года запустят 200 промышленных проектов

В Казахстане до конца 2026 года планируют реализовать 200 проектов в обрабатывающей промышленности. Сейчас уже введены около 74 производств. Об этом на встрече NAC Лектория сообщил вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, обрабатывающая промышленность сохраняет положительную динамику по основным показателям.

"За последний период обрабатывающая промышленность в целом показывает положительные результаты. Основные показатели – это объем производства, инвестиции в основной капитал, производительность труда и валовая добавленная стоимость. Уже есть оперативные данные за шесть месяцев", – отметил Сапарбеков.

Он подчеркнул, что главным драйвером роста остается металлургия, однако положительная динамика наблюдается и в других отраслях.

По словам вице-министра, рост промышленности обеспечивается в том числе за счет запуска новых предприятий.

"В текущем году у нас запланировано 200 проектов, уже порядка 74 введены. До конца года мы планируем реализовать все 200 проектов. В каждом регионе создаются необходимые условия для их запуска. Это промышленный каркас, который обеспечивает рабочие места, налоговые поступления, выручку, в том числе экспортную", – сказал он.

Среди наиболее значимых проектов Сапарбеков назвал запуск производства ферросилиция в Павлодарской области, предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов в Карагандинской области, завода смазочных материалов в Шымкенте, производства переоксида водорода в Жамбылской области, а также развитие сборки грузовых автомобилей HOWO.

По его словам, проект по выпуску теплоизоляционных материалов позволит полностью закрыть внутреннюю потребность Казахстана в этой продукции.

Отдельно вице-министр остановился на мерах по обеспечению перерабатывающих предприятий отечественным сырьем.

"Мы перерабатываем сырье и получаем базовые металлы – алюминий, цинк, свинец и медь. В дальнейшем они используются в производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью внутри страны, что позволяет повышать локализацию в ряде отраслей", – отметил Сапарбеков.

По его словам, отечественные металлы используются при производстве шин, аккумуляторов, трансформаторов, кабельной и бытовой техники.

При этом производство аккумуляторов уже превышает внутренний спрос.

"Производство аккумуляторов в Казахстане уже превышает внутреннюю потребность страны. Благодаря этому продукция поставляется на экспорт. Мы также видим потенциал для дальнейшего расширения производства промышленных аккумуляторов и развития других связанных направлений", – сообщил вице-министр.

Он напомнил, что в конце 2022 года был принят Закон "О промышленной политике", а в 2024 году нормы по обеспечению сырьем были доработаны.

В частности, производители базовых металлов теперь обязаны в первую очередь обеспечивать внутренний рынок. Для этого заключены 30 соглашений между металлургическими и перерабатывающими предприятиями. Только после выполнения этих обязательств компании могут экспортировать оставшуюся продукцию.

Еще одним инструментом поддержки отечественных производителей стали льготные закупки и финансирование проектов через холдинг "Байтерек", Банк развития Казахстана и Фонд развития промышленности. По словам Сапарбекова, благодаря этим механизмам в стране появились новые производства, которые ранее отсутствовали, в том числе выпуск радиаторов.

Кроме того, продолжается расширение поддержки отечественных товаропроизводителей через систему государственных закупок.

"Перечень товаров, закупаемых исключительно у отечественных производителей, постоянно расширяется. Если раньше он включал 4850 товарных позиций, то сейчас уже 5323. За пять месяцев текущего года заключено 55 тысяч договоров на сумму 786 млрд тенге, преимущественно с предприятиями малого и среднего бизнеса", – сообщил Сапарбеков.

Он добавил, что долгосрочные договоры и офтейк-контракты позволяют предприятиям планировать инвестиции, рассчитывать финансовую модель и формировать производственные планы на три–пять лет вперед.