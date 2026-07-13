В Казахстане до конца года запустят 200 промышленных проектов
Уже введены около 74 новых производств, а основными драйверами роста остаются металлургия, локализация и импортозамещение.
13 Июля 2026, 16:54
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