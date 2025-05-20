В Казахстане доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), по итогам 2024 года превысила 6%, достигнув отметки 6,43%, передает BAQ.KZ. Этот результат стал знаковым, показав рост почти в два раза по сравнению с 2020 годом, когда показатель составлял всего 3%. Стабильное увеличение доли "зеленой" энергетики в структуре национального энергоснабжения свидетельствует о эффективной реализации государственных программ по развитию устойчивой экономики.

В последние годы Казахстан демонстрирует положительную динамику в этом секторе: в 2021 году доля ВИЭ составила 3,69%, в 2022 году - 4,53%, в 2023 году - 5,92%, а в 2024 году эта цифра выросла до 6,43%. Такой рост стал возможен благодаря последовательной государственной политике, направленной на улучшение инвестиционного климата, внедрение мировых практик и поддержку строительства и эксплуатации объектов ВИЭ за счет частных инвесторов.

Сегодня в Казахстане функционируют 154 объекта ВИЭ общей мощностью более 3 ГВт. Среди них - 63 ветровые электростанции мощностью 1 570 МВт, 46 солнечных станций (1 222 МВт), 42 гидроэлектростанции (287,7 МВт) и три биогазовые станции (1,77 МВт). Развитие возобновляемых источников энергии остается ключевым приоритетом государственной политики в борьбе с изменением климата и обеспечении устойчивого энергоснабжения.