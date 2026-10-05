Казахстан увеличивает пропуск поездов из Китая через Алтынколь

Один из главных железнодорожных маршрутов между Казахстаном и Китаем готовят к заметному росту грузопотока. После модернизации участок Жетыген - Алтынколь сможет пропускать до 33 пар поездов в сутки.

На перегоне Иинтал - Алтынколь уже подключили второй путь к станции Алтынколь и открыли движение сразу по двум путям. Первым по обновленному участку прошел грузовой поезд из Китая через погранпереход Алтынколь - Хоргос в сторону Алматы. Позже состав проследовал и в обратном направлении.

Для Казахстана этот участок имеет значение далеко за пределами Алматинской области. Через Алтынколь идут грузы из Китая, которые дальше следуют по территории страны и международным транзитным маршрутам.

Почти 300 километров железной дороги уже модернизировали

Модернизация линии Жетыген - Алтынколь протяженностью 298 километров началась в апреле 2025 года и сейчас практически завершена.

На маршруте построили пять новых раздельных пунктов, на семи существующих расширили путевую инфраструктуру. Вторые пути появились на наиболее загруженных перегонах Жетыген - Курозек и Иинтал - Алтынколь общей протяженностью 32 километра.

На участке Иинтал - Алтынколь запустили отечественную микропроцессорную систему централизации МПЦ-QZ.

«Ввод МПЦ-QZ на обоих путях позволит повысить пропускную способность и обеспечить безопасность движения на участке Иинтал - Алтынколь», - отметил заместитель начальника Алматинского отделения магистральной сети Даулет Муканов.

Алтынколь продолжают расширять

Работы на самой станции еще идут. Здесь строят новый инспекционно-досмотровый комплекс, сортировочную горку и пост горочной автоматической централизации. Его готовность составляет 90 процентов.

Завершается и строительство четырех дополнительных путей колеи 1435 миллиметров, которая применяется на китайской железнодорожной сети.

После завершения всего проекта пропускная способность участка должна вырасти до 33 пар поездов в сутки.

В КТЖ рассчитывают, что это позволит быстрее пропускать растущий поток грузов из Китая и дальше по международным маршрутам через Казахстан.