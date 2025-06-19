Казахстан увеличивает пропускную способность на границах
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В Казахстане продолжается масштабная модернизация пунктов пропуска на внешних и внутренних границах страны. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов, передаёт BAQ.KZ.
Работы по обновлению инфраструктуры начались ещё в 2018 году — с модернизации пункта пропуска "Нур жолы" на границе с Китаем. Сегодня это крупнейший пограничный терминал в Центральной Азии. Его пропускная способность достигает 2,5 тыс. транспортных средств и 15 тыс. человек в сутки.
Особое внимание уделяется модернизации внешних границ Казахстана с государствами, не входящими в ЕАЭС — Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном. Так, в 2020 году завершена реконструкция пункта пропуска "Б. Конысбаева" на казахстанско-узбекской границе. Его территория была расширена почти вдвое, а пропускная способность увеличена до 1 тыс. единиц транспорта и 10 тыс. человек в сутки.
В рамках проекта дооснащения и обновления инфраструктуры в 2023 году завершены работы на железнодорожном пункте "Достык". В 2024 году уже запущены пункты "Капланбек", "Атамекен", "Кольжат" и "Алаколь". До конца текущего года модернизация завершится ещё на пяти участках: "Казыгурт", "Тажен", "Темир баба", "Майкапчагай" и "Бахты".
По данным Комитета государственных доходов, благодаря реализованным мерам пропускная способность выросла с 640 тысяч транспортных средств в 2022 году до 1,4 миллиона в 2024-м — рост составил 2,5 раза.
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