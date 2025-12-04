Производство золота в Казахстане остаётся стабильным уже третий год подряд — в среднем около 72 тонн аффинированного металла ежегодно. Экспорт аффинированного золота запрещён, весь объём выкупает Национальный банк, который на фоне роста мировых цен увеличил золотые резервы с 23,8 до 41,9 млрд долларов всего за год. На 2026 год запланирован запуск ряда крупных проектов по переработке руды и выпуску сплава Доре, а подтверждённые запасы золота в недрах страны оцениваются в 2 369 тонн. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, как развивается отрасль и как мировая конъюнктура влияет на Казахстан.

Производство золота: стабильный объём и отсутствие экспорта

Официальная статистика подтверждает, что объёмы производства золота в Казахстане меняются незначительно.

В министерстве промышленности отметили, что выпуск аффинированного золота за три года остаётся на уровне около 72 тонн.

"Таким образом, в 2022–2024 годах производство золота находится примерно на одном уровне, без существенных колебаний", - рассказали в ведомстве на запрос BAQ.KZ.

При этом экспорт аффинированного золота из отечественного сырья не ведётся. Решение вступило в силу после указа Президента от 14 марта 2022 года.

"Экспорт аффинированного золота, произведенного из отечественного сырья, не осуществляется. Аффинированное золото в приоритетном порядке реализуется в Национальный банк, после чего Национальный банк определяет квоту для ювелиров", - пояснили они.

Как Казахстан планирует нарастить переработку к 2026 году

В отрасли готовится запуск новых производственных мощностей. На 2026 год намечены два крупных проекта в Жамбылской области, а ещё семь объектов по выпуску сплава Доре запланированы в разных регионах страны.

"На текущий момент на 2026 год есть 2 планируемых проекта по обработке золота. Модернизация действующего завода и строительство горно-металлургического комбината. Объем инвестиций составляет 2,8 млрд и 21 млрд тенге соответственно", - поделились в Минпромышленности.

Один из самых капиталоёмких проектов — фабрика на месторождении Юбилейное в Актюбинской области. Её мощность должна достигнуть 7,2 тонны Доре в год.

"Объем инвестиций 207 млрд тенге. Планируемые рабочие места — 700", - ответили они.

До конца 2026 года также должны заработать новые фабрики в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и на месторождении Кужал в Улытау.

Кто производит больше всего золота

Основу казахстанской золотодобычи формируют три компании. Их совокупный вклад превышает 70 тонн аффинированного металла в год.

"Крупнейшими производителями золота в Казахстане являются Казахмыс, Казцинк и Тау-Кен Алтын", - отметили в Минпроммышленности.

По итогам 2024 года наибольший объём 34,4 тонны обеспечил аффинажный завод Тау-Кен Алтын в Астане.

Рост мировых цен: как он влияет на недропользователей

Рекордное удорожание золота усилило интерес к недропользованию и разведке. Казахстан входит в десятку крупнейших производителей металла и обладает значительным геологическим потенциалом.

"При высокой цене золота инвесторы активнее заходят на аукционы, растёт количество заявок на лицензии на разведку, усиливается конкуренция за перспективные участки", - рассказали в министерстве.

По данным ведомства, в страну приходит всё больше юниорных компаний, которые привлекают финансирование на международных биржах. Это расширяет геологическую базу и увеличивает занятость в сервисных сервисных сегментах.

Запасы металла в недрах также остаются значительными — подтверждённые ресурсы оцениваются в 2 369 тонн.

Национальный банк наращивает резервы: золото стало ключевым активом

Главный финансовый регулятор страны активно использует право приоритетного выкупа. На фоне роста мировых цен золотые резервы Национального банка увеличились почти вдвое.

"С конца 2024 года по конец октября текущего года золотые запасы увеличились с 23,8 млрд до 41,9 млрд долларов. На фоне активного роста цен и реализации приоритетного права наблюдается тенденция к увеличению запасов", - прокомментировали в Нацбанке на запрос BAQ.KZ.

По последним данным, 69 процентов международных резервов Нацбанка приходится на золото.

На вопрос о планах на 2026 год в регуляторе отметили, что Национальный банк планирует осуществлять выкуп всего объема аффинированного золота, произведенного отечественными аффинажными предприятиями.

Прогнозы цен: неопределённость сохраняется

Пики стоимости металла в 2025 году во многом объяснялись снижением ставок ФРС, ослаблением доллара и мировой нестабильностью. Однако дальнейшая динамика остаётся непредсказуемой.

"Перспективы цен на золото в 2026 году остаются неопределёнными и будут формироваться под влиянием мировой экономики, денежно-кредитной политики, геополитической ситуации и спроса со стороны центральных банков", - заявили в Нацбанке.

Интерес населения: спрос на монеты и слитки растёт

За последние годы казахстанцы активно покупают мерные слитки и инвестиционные монеты. Через банки, обменные пункты и приложение Tabys продано уже свыше 8,6 тонны слитков и 1,3 тонны монет.

"Интерес населения к золоту сохраняется, так как золото традиционно считается надежным активом в условиях экономической и геополитической нестабильности", - рассказали они.

Таким образом, данные Министерства промышленности и Национального банка показывают, что Казахстан входит в новый этап развития золотодобывающей отрасли.

Производство металла сохраняет стабильность, государственные резервы растут рекордными темпами, а интерес инвесторов усиливается на фоне высоких мировых цен.

В свою очередь, запланированные на 2026 год проекты должны расширить переработку и укрепить внутреннюю сырьевую базу, а спрос населения подтверждает доверие к золоту как к инструменту защиты сбережений.

Также потенциал отрасли остаётся значительным — от крупных подтверждённых запасов до возможности увеличения доли локальной переработки, что делает золото одним из ключевых стратегических ресурсов Казахстана в среднесрочной перспективе.