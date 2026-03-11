Мажилис Казахстана ратифицировал Соглашение о стратегическом партнёрстве в области производства и передачи зелёной энергии с Азербайджаном и Узбекистаном, передает BAQ.KZ.

Стороны подписали документ 13 ноября 2024 года в городе Баку.

По информации Мажилиса, Соглашение направлено на формирование устойчивой модели трёхстороннего энергетического сотрудничества и развитие долгосрочного взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В частности, документ предусматривает эффективное использование потенциала ВИЭ, развитие торговли экологически чистой электроэнергией между сторонами, а также с государствами Европы и другими регионами. Кроме того, планируется обеспечить взаимосвязанность энергосистем Центральной Азии и Азербайджана для устойчивого и прогнозируемого экспорта зелёной электроэнергии.

Трёхстороннее сотрудничество включает в себя также модернизацию и интеграцию энергетической инфраструктуры, реализацию совместных проектов, в том числе создание новых межсистемных соединений. Взаимодействие будет строиться на принципах равноправия сторон, взаимной выгоды, уважения суверенитета и национальных интересов и осуществляться в соответствии с национальным законодательством государств-участников.

В рамках соглашения будет реализован проект по передаче зелёной энергии путём прокладки подводного кабеля по дну Каспийского моря из Узбекистана и Казахстана в Азербайджан с последующей интеграцией в Черноморский энергетический коридор и поставкой электроэнергии в страны Европы.