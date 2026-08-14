Казахстан уже собрал 3,2 млн тонн зерна: урожайность выше прошлогодней

Уборочная кампания в Казахстане в этом году стартовала раньше обычного из-за аномально жаркого лета. Зерновые уже убраны с 1,9 млн гектаров, а урожайность на старте выше прошлогодней. С полей получили 3,2 млн тонн зерна, передает BAQ.KZ со ссылкой на Правительство.

Массовая уборка начнется в третьей декаде августа. В этом году аграриям предстоит убрать урожай с 24,2 млн гектаров, из которых 15,6 млн приходятся на зерновые и зернобобовые культуры.

К середине августа зерновые убрали с 12,5% площадей. Год назад к этому времени работы охватили лишь 1 млн гектаров, или 6,1%. Более ранний выход техники в поля в Минсельхозе связывают с ускоренным созреванием культур после жаркого лета.

При этом средняя урожайность зерновых достигла 16,4 центнера с гектара против 14,8 центнера годом ранее.

Хорошую динамику показывают и другие культуры. Масличные убрали с 3,4 тыс. гектаров, получив 3,5 тыс. тонн при урожайности 10,5 центнера с гектара. На ту же дату прошлого года показатель составлял 7,4 центнера.

В организованных хозяйствах уже собрали 214 тыс. тонн картофеля. Средняя урожайность составила 249,2 центнера с гектара против 235,6 центнера годом ранее. Урожай овощей достиг 628,6 тыс. тонн, бахчевых культур 506,9 тыс. тонн.

В поля выйдут почти 29 тысяч комбайнов

К началу массовой уборки регионы завершают подготовку техники. Сейчас ее готовность оценивается примерно в 97%, к старту основной кампании показатель должен достичь 100%.

Всего в уборке задействуют 130,8 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и еще 130 тыс. единиц другой техники.

Среди них более 12,7 тыс. тракторов и 2 340 комбайнов, которые аграрии приобрели с начала программы льготного лизинга.

К полевым работам хозяйствам уже отгрузили 1,9 млн тонн удобрений. Это 83% от запланированного объема.

На уборочную кампанию регионам выделили 401 тыс. тонн дизельного топлива. Для основных зерносеющих областей его стоимость составляет 305–310 тенге за литр, примерно на 10% ниже рыночной. Пока в регионы доставлено 65,8 тыс. тонн.

Поставки распределены между нефтеперерабатывающими заводами по графику на июль-ноябрь.

Для контроля движения льготного дизтоплива ему присваивают отдельные пин-коды и цифровую маркировку. Топливо окрашивают в синий, желтый и красный цвета, а в электронной системе счетов-фактур создан виртуальный склад.

Совместно с Комитетом государственных доходов прорабатывается молекулярная маркировка топлива на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

Еще 60 тыс. тонн сжиженного газа предварительно выделили для сушки зерна и масличных культур.

Перед новым урожаем освобождают элеваторы

Общая мощность зернохранилищ Казахстана составляет 30,7 млн тонн. Сейчас в них находится 2,4 млн тонн зерна, или 17% емкостей.

При этом в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях есть отдельные элеваторы, заполненные более чем на 40%, хотя средняя загрузка хранилищ по этим регионам остается невысокой.

На заседании оперативного штаба заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил акиматам совместно с Продкорпорацией ускорить освобождение емкостей перед поступлением нового урожая.

«Мы видим, что соблюдение агротехнологий дает результат: средняя урожайность сейчас, даже в такое засушливое лето в начале уборки, составляет 16,4 ц/га, тогда как раньше в среднем было 11–12 ц/га. Чтобы избежать цейтнотов во время массовой уборочной кампании, необходимо обеспечить необходимый объем газа и дизтоплива для сушки зерна и масличных, достаточное количество подвижного состава и своевременно высвободить зернохранилищные емкости для поступления нового урожая», - подчеркнул Серик Жумангарин.

На заседании заслушали и заместителей акимов основных зерносеющих регионов. Акмолинская область из-за более ранней уборки попросила перенести часть сентябрьского объема дизельного топлива на август. Министерству энергетики поручили оперативно отработать этот вопрос.

Сахарные заводы готовят к уборке свеклы

Отдельно обсудили уборку сахарной свеклы в Жамбылской области и области Жетысу, где расположены четыре сахарных завода страны.

Коксуский сахарный завод сейчас модернизируют. Его мощность планируют увеличить с 2 тыс. до 3 тыс. тонн переработки в сутки.

На Таразском сахарном заводе идет пусконаладка новой линии мощностью 3 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Работы рассчитывают завершить к октябрю.

Меркенский завод мощностью 3 тыс. тонн в сутки и Аксуский завод мощностью 3,5 тыс. тонн работают в штатном режиме.

К 2027 году мощность Аксуского сахарного завода планируют довести до 4,5 тыс. тонн, Коксуского до 5 тыс. тонн в сутки.

В 2025 году в Казахстане произвели 171,9 тыс. тонн сахара. Это на 5,6% больше показателя предыдущего года. За январь-июнь 2026 года производство составило 76,9 тыс. тонн.