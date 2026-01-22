  • 22 Января, 12:06

Казахстан ужесточает требования к строительству из-за сейсмических рисков

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан сообщило о введении новых требований по снижению сейсмических рисков по всей стране.

Как отметили в ведомстве - меры охватывают все этапы от проектирования до эксплуатации объектов и направлены на минимизацию последствий возможных землетрясений особенно в сейсмоопасных регионах, передает BAQ.KZ

В рамках новых требований закрепляются следующие шаги по обеспечению сейсмической безопасности:

– применение сейсмоизолирующих систем при проектировании

– оценка сейсмической опасности и уровня риска на всех этапах строительства

– обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость

– паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах

– установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности

– выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учетом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.

В министерстве подчеркнули, что внедрение данных мер позволит повысить устойчивость зданий к сейсмическим воздействиям обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, а также снизить возможный экономический ущерб в случае чрезвычайных ситуаций.

Новые требования станут частью системного подхода к развитию безопасной и устойчивой строительной отрасли Казахстана.

