Казахстан ужесточает требования к строительству из-за сейсмических рисков
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан сообщило о введении новых требований по снижению сейсмических рисков по всей стране.
Как отметили в ведомстве - меры охватывают все этапы от проектирования до эксплуатации объектов и направлены на минимизацию последствий возможных землетрясений особенно в сейсмоопасных регионах, передает BAQ.KZ
В рамках новых требований закрепляются следующие шаги по обеспечению сейсмической безопасности:
– применение сейсмоизолирующих систем при проектировании
– оценка сейсмической опасности и уровня риска на всех этапах строительства
– обязательные испытания конструктивных систем на сейсмостойкость
– паспортизация жилого и общественного фонда в сейсмоопасных регионах
– установка инженерно-сейсмометрических станций на объектах I уровня ответственности
– выбор наиболее безопасных площадок под застройку с учетом сейсмических факторов и данных сейсмического микрозонирования.
В министерстве подчеркнули, что внедрение данных мер позволит повысить устойчивость зданий к сейсмическим воздействиям обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, а также снизить возможный экономический ущерб в случае чрезвычайных ситуаций.
Новые требования станут частью системного подхода к развитию безопасной и устойчивой строительной отрасли Казахстана.
