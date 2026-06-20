Казахстан ужесточил правила проведения концертов зарубежных артистов

В Казахстане вступили в силу поправки в Закон «О культуре», которые вводят новые требования к проведению концертов и других культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных артистов. Теперь организаторы обязаны согласовывать такие мероприятия с местными исполнительными органами не менее чем за 30 рабочих дней до даты проведения.

Согласно новым нормам, основанием для отказа в согласовании могут стать материалы, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности. Кроме того, организаторы должны заранее предупреждать зрителей об использовании фонограммы и учитывать обновленные требования законодательства при подготовке концертов. Поправки вступают на фоне растущего интереса казахстанцев к выступлениям иностранных исполнителей.

Если в 2024 году в стране состоялось около 580 коммерческих концертов зарубежных артистов, то в 2025 году их количество превысило 669. Ожидается, что новые правила позволят упорядочить организацию массовых культурных мероприятий и повысить прозрачность их проведения.