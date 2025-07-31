Казахстан реализует масштабный инфраструктурный проект, который кратно повысит пропускную способность одного из ключевых направлений – железнодорожного коридора в Китай. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Он отметил, что сегодня протяженность железнодорожной сети страны составляет чуть более 16 тысяч километров, что недостаточно для государства с открытой экономикой и растущим экспортным потенциалом.

"В текущем году очень крупный проект, который мы реализуем, – "Вторые пути железнодорожной магистрали "Достык – Мойынты". Её протяженность составляет более 830 километров. Этот проект стоит очень больших денег. Он стоит более 500 миллиардов тенге", – заявил Скляр.

По его словам, раньше по данному маршруту проходили 12 пар поездов в сутки, теперь же эта цифра вырастет до 60 пар, что в пять раз увеличит пропускную способность и существенно укрепит экспортный и транзитный потенциал страны.

"Таких участков (узких мест – прим. авт.) у нас много, те, которые, как железнодорожники говорят, необходимо расшить. Есть необходимость в строительстве новых железнодорожных линий. Это Бахты – Аягоз. Его значение также трудно переоценить, потому что это будет третий железнодорожный переход с Китайской Народной Республикой. Эффект он даст не только для железной дороги, но и в целом для развития нашей экономики, потому что мы дадим возможность нашим экспортерам не только транзитным грузом, но в первую очередь нашим экспортерам получить выход на крупный рынок Китайской Народной Республики", – сказал Скляр.

Кроме железных дорог, в числе приоритетных направлений – развитие автодорожной инфраструктуры. В этом году стартовал проект "Центр – Запад", проходящий через Аркалык. В июне уже начаты подготовительные работы.

Параллельно ведется работа по расширению авиационной инфраструктуры: в планах – строительство трех новых аэропортов в Киндерли, Зайсане и Катон-Карагае, а также создание авиационного хаба, что потребует значительных инвестиций.