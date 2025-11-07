Визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон и решение страны присоединиться к Соглашениям Авраама вызвали широкий интерес в международных медиа. Крупнейшие мировые издания назвали эти события вехой в развитии казахстанско-американских отношений и сигналом укрепления стратегического партнёрства. Подробности – в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Дипломатия доверия и региональное лидерство

Агентство Reuters сообщает, что переговоры президентов Касым-Жомарта Токаева и Дональда Трампа в Белом доме прошли "в конструктивной атмосфере", охватывая ключевые вопросы торговли, энергетики и технологий. Трамп назвал Центральную Азию "исключительно богатым регионом" и подчеркнул, что США намерены укрепить партнёрство с пятью странами региона.

Фото: скриншот Reuters

По данным издания, встреча стала "началом новой эры взаимодействия между США и Центральной Азией". Казахстан, как отмечает Reuters, выступил главным драйвером региональной дипломатии, предлагая прагматичный и открытый подход к партнёрству с Вашингтоном.

Новая динамика формата C5+1 и энергетическое сотрудничество

Как пишет Kyodo News, визит Токаева состоялся в рамках саммита C5+1, приуроченного к десятилетию этого формата. Президент США Дональд Трамп принял лидеров пяти центральноазиатских стран в Белом доме, а госсекретарь Марко Рубио провёл отдельные переговоры в Госдепартаменте, подчеркнув, что интересы сторон "сегодня как никогда совпадают".

Фото: скриншот Kyodo News

Kyodo отмечает растущее внимание Вашингтона к критически важным минералам и редкоземельным элементам, необходимым для "зелёной" энергетики и высоких технологий. США стремятся диверсифицировать цепочки поставок и сократить зависимость от Китая, тогда как Казахстан обладает значительным ресурсным потенциалом и нуждается в инвестициях для его освоения.

Историческое решение и символический сигнал

По данным Reuters, Дональд Трамп объявил, что Казахстан присоединяется к Соглашениям Авраама, подчеркнув, что этот шаг "открывает новую страницу международного партнёрства".

Фото: скриншот Reuters

Издание AP отмечает, что решение Казахстана носит символический, но важный характер: страна с 1992 года поддерживает дипломатические отношения с Израилем, и теперь демонстрирует готовность к более глубокому участию в глобальных инициативах мира и экономического взаимодействия.

Фото: скриншот АР

Телеканал CNN назвал этот шаг "историческим" и охарактеризовал его как сигнал открытости Казахстана миру и готовности играть активную роль в международной политике.

Фото: скриншот CNN

По данным Al Jazeera, спустя более чем 33 года после установления дипломатических отношений с Израилем Казахстан объявил о намерении присоединиться к Соглашениям Авраама – инициативе, формализующей связи Израиля с рядом арабских стран. В заявлении правительства Казахстана, процитированном AFP, подчеркивается, что "предстоящее присоединение к Соглашениям Авраама является естественным и логическим продолжением внешнеполитического курса страны, основанного на диалоге, взаимном уважении и региональной стабильности".

Фото: скриншот Al Jazeera

Издание отметило, что объявление прозвучало накануне встречи президента США Дональда Трампа с лидерами стран Центральной Азии и стало частью усилий Вашингтона по продвижению мирных инициатив на Ближнем Востоке.

Экономика и энергетика – ключевые направления

Как сообщает Financial Times, Казахстан является одним из ведущих мировых производителей урана, что делает его стратегическим партнёром США в вопросах глобальной энергетической безопасности.

Фото: скриншот Financial Times

Агентство E&E News by Politico добавляет, что Вашингтон поддержал проект по освоению крупнейших казахстанских месторождений вольфрама, рассматривая его как стратегическую возможность для совместного технологического развития.

Фото: скриншот E&E News by Politico

По информации портала Caliber.az, в ходе визита были подписаны 30 двусторонних соглашений на общую сумму около 17,2 млрд долларов США – это рекордный показатель в истории казахстанско-американских отношений.

Фото: скриншот Caliber.az

Во время рабочего ужина Дональд Трамп подтвердил намерение расширить Соглашения Авраама и привлечь к ним новые страны. В совместном заявлении стороны подтвердили приверженность укреплению стабильности, развитию инвестиций и углублению диалога между США и Центральной Азией. Международные СМИ сходятся во мнении, что визит Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон стал поворотной точкой: он объединил символическую дипломатию и прагматичный экономический подход. Казахстан укрепил имидж ответственного и дальновидного партнёра, открытого к сотрудничеству с мировыми державами.