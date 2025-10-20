По итогам первого полугодия 2025 года Казахстан занял 44-е место из 89 возможных в международном рейтинге дорожного трафика от платформы Numbeo, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom.

Индекс РК составил 136,3 балла. В данном исследовании действует простое правило: чем выше индекс и место в рейтинге — тем более острая ситуация с пробками и транспортной неэффективностью, и наоборот — чем ниже значение, тем комфортнее обстановка на дорогах.

Индекс дорожного трафика представляет собой комплексный показатель, включающий в себя такие параметры, как среднее время в пути, уровень неудовлетворённости, вызванной поездками, объём выбросов CO₂ и общую неэффективность транспортной системы. Таким образом, он позволяет объективно оценить транспортную ситуацию в стране.

Для Казахстана индекс времени в пути составил 35,8 минуты. Это среднее ежедневное время, которое требуется жителям, чтобы добраться из дома на работу в одну сторону. Индекс экспоненциального разрыва времени — ещё один показатель неудовлетворённости пользователей дорог — равен 672. Он отражает нарастающее раздражение граждан, которое возрастает экспоненциально, если поездка в одну сторону превышает 25 минут. Индекс общей неэффективности транспортной системы в стране оказался на уровне 141,3, что говорит о явном предпочтении личного автомобиля общественному транспорту, а также о чрезмерно длительных ежедневных поездках. Индекс выбросов углекислого газа составил 3942,5 грамма — это примерный объём СО₂, производимый одним пассажиром за поездку туда и обратно.

Наихудшая дорожная обстановка в первой половине года была зафиксирована в таких странах, как Нигерия, Коста-Рика, Шри-Ланка, Бангладеш и Кения. На другом полюсе рейтинга — Эстония, Австрия и Финляндия, где транспортные системы оказались самыми эффективными.

Среди стран СНГ, кроме Казахстана, в рейтинг вошли Россия (19-е место), Азербайджан (27-е), Украина (37-е), Беларусь (63-е) и Армения (71-е). Россия, Азербайджан и Украина опередили Казахстан в рейтинге, что свидетельствует о менее благоприятной ситуации на их дорогах. А вот Беларусь и Армения оказались ниже РК, что указывает на лучше организованное движение и транспортную инфраструктуру.

Кроме стран, эксперты оценили также трафик в крупных городах мира. В список попали и два казахстанских города — Астана и Алматы. Астана заняла 197-е место из 335, с индексом дорожного трафика 128,3. Среднее время в пути в столице составило 34,3 минуты, индекс экспоненциального разрыва времени — 463, неэффективности — 92,4, а индекс выбросов CO₂ — 3958,7 грамма. Алматы показал худшие показатели: 117-е место в рейтинге и индекс трафика 154,6. Жители мегаполиса в среднем тратят 39,4 минуты в одну сторону, индекс экспоненциального разрыва времени — 1452,3, неэффективности — 170,8, выбросов — 4093,4 грамма. Таким образом, южная столица демонстрирует более напряжённую ситуацию на дорогах, чем Астана.

В мировом контексте наихудшие показатели трафика были зафиксированы в городах Лагос (Нигерия), Сан-Хосе (Коста-Рика), Лос-Анджелес (США), Шарджа (ОАЭ) и Коломбо (Шри-Ланка). Наилучшая дорожная ситуация наблюдалась в Тарту (Эстония), Сплите (Хорватия) и Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Что касается городов СНГ, включённых в рейтинг, наиболее тяжёлая ситуация отмечена в Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. Лучшая — в Калининграде, Нижнем Новгороде и Ереване.

Проблемы транспортно-логистического комплекса в Казахстане обсуждаются регулярно и, по возможности, решаются. Вопросы инфраструктуры требуют масштабных вложений, и государство активно инвестирует в развитие. Так, по итогам января–августа 2025 года объём инвестиций в основной капитал в сфере строительства автодорог и железных дорог составил 35,9 млрд тенге, что на 65,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Основная часть инвестиций пришлась на собственные средства предприятий — 33,4 млрд тенге против 19,6 млрд годом ранее. Годовой рост в денежном выражении составил внушительные 70,4%. Существенно вырос и объём капитальных вложений, профинансированных за счёт банковских кредитов — в 3,5 раза, до 1,4 млрд тенге. Однако объём средств из небанковских источников снизился на 37,9%, до 1,1 млрд тенге.

В региональном разрезе лидерами по объёму инвестиций в дорожную инфраструктуру стали Актюбинская область (11,8 млрд тенге), Восточно-Казахстанская область (7 млрд тенге) и Карагандинская область (2,8 млрд тенге). Также в топ-5 вошли Абайская (2,2 млрд тенге) и Павлодарская области (1,8 млрд тенге). На эти пять регионов в совокупности пришлось 71,5% всех инвестиций в секторе.

Меньше всего вложений в строительство дорог было отмечено в Жамбылской, Атырауской и Улытауской областях. В Жетысуской области с начала 2025 года капитальных вложений в транспортную инфраструктуру не зафиксировано вовсе.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Казахстане было зарегистрировано 6,8 млн единиц автотранспорта — на 21,6% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Из них 5,9 млн — легковые автомобили, 639,2 тыс. — грузовые, 118 тыс. — автобусы, 135,3 тыс. — мотоциклы и мототранспорт.

Больше всего транспорта зарегистрировано в Алматы (797,2 тыс.), Алматинской области (723,9 тыс.), Астане (512,4 тыс.), Карагандинской (414,3 тыс.) и Туркестанской (413,4 тыс.) областях. Меньше всего — в Улытауской (35,8 тыс.), Абайской (94,6 тыс.) и Жетысуской (113,6 тыс.) областях.

Интересно, что на дорогах страны всё ещё можно встретить 148,3 тыс. транспортных средств с регистрацией в упразднённой Южно-Казахстанской области. Также в системе числятся 59,2 тыс. автомобилей с дипломатическими номерами и 333,4 тыс. единиц транспорта с неуказанным регионом регистрации.