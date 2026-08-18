Казахстан в лидерах падения рождаемости в Центральной Азии
18 Августа 2026, 03:29
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18 Августа 2026, 03:2918 Августа 2026, 03:29
64Фото: canva.com
В Казахстане заметно снизилась рождаемость. За первое полугодие 2026 года в стране родились 149,8 тыс. детей — на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне других стран Центральной Азии Казахстан оказался среди лидеров по темпам снижения. Еще сильнее показатель упал в Узбекистане — там число рождений сократилось на 7,9%.
При этом демографическая картина в регионе неоднородная. В Таджикистане за шесть месяцев родились 121,8 тыс. детей, что на 0,9% больше прошлогоднего показателя. В Кыргызстане зарегистрировали 66,3 тыс. рождений — рост составил 2%.
Всего без учета Туркменистана в странах Центральной Азии за первое полугодие родилось 711,3 тыс. детей. Это на 5,5% меньше, чем годом ранее.
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