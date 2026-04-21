Казахстан ведет переговоры о легальном трудоустройстве граждан в Южной Корее

Ведутся переговоры по вопросу законного трудоустройства граждан Казахстана в Южной Корее. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Асқарбек Ертаев в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, затягивание переговоров связано с процессом смены руководства Южной Кореи.

«Переговоры по включению в систему EPS проходят в три этапа. Мы уже прошли первый этап. Однако из-за смены президента Южной Кореи этот процесс приостановился на полгода. После вступления нового президента в должность министерство труда этой страны возобновило работу. Сейчас мы продолжаем переговоры в рамках второго этапа. При этом в Алматы планируется открыть центр EPS. Они осмотрели и выбрали здания. Теперь ведётся работа с местной администрацией по открытию центра в этих помещениях. Вся эта информация направлена в Корею. Если всё будет согласовано, переговоры перейдут к третьему этапу - на уровне премьер-министров», - сказал Ертаев представителям СМИ.

Далее министр отметил, что Южная Корея приступит к принятию окончательного решения о включении Казахстана в систему EPS. Эти процедуры могут завершиться до конца года.

«Мы находимся в постоянном контакте с ними. Посольство Казахстана уделяет этому особое внимание. В настоящее время в этой стране незаконно находятся около 10 тысяч граждан Казахстана», — добавил глава ведомства.