Казахстан планирует присоединиться к южнокорейской системе разрешений на трудоустройство иностранных граждан (EPS). Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, по данному вопросу ведётся большая работа совместно с Министерством иностранных дел.

"Ведутся переговоры с корейскими специальными службами о заключении меморандума. Недавно состоялась встреча, на которой обсуждалась возможность присоединения Казахстана к платформе EPS. На сегодняшний день мы ожидаем ответа от корейской стороны", — отметил он.

Особое внимание уделяется казахстанцам, пребывающим в Южной Корее нелегально.

"По ним ведётся мониторинг через систему миграционных потоков. Мы фиксируем все данные о гражданах, находящихся за рубежом более 183 дней. Если подтвердится, что они действительно пребывают на территории других государств нелегально, к ним будут применяться санкционные меры", — пояснил вице-министр.

Он также подчеркнул, что в консульстве Казахстана работают полицейские атташе, которые напрямую взаимодействуют с гражданами страны за рубежом.