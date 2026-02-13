Казахстан вернул партию груш в Бельгию

Причина – отсутствие фитосанитарного сертификата.

Казахстан вернул партию груш в Бельгию из-за отсутствия фитосанитарного сертификата, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МСХ РК, подкарантинная продукция прибыла в порт Курык Мангистауской области. Общий вес партии – 19,2 тонны.

– В ходе документальной проверки установлено, что продукция была ввезена на территорию Казахстана без фитосанитарного сертификата, обязательного при перемещении подкарантинной продукции через государственную границу. 

В связи с выявленным нарушением требований законодательства в области карантина растений на импортера наложен административный штраф, а также оформлен акт о возврате партии продукции в государство-экспортер — Бельгию, – сообщили в Минсельхозе Казахстана.

 

 

 

