Казахстан вложит 391 млрд тенге в выпуск почти 500 новых лекарств
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан готовит восемь крупных фармацевтических проектов на 391,3 млрд тенге, которые должны впервые запустить в стране производство более 494 наименований лекарств. Речь идет в том числе о препаратах для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, орфанных и инфекционных заболеваний, а также сахарного диабета, передает BAQ.KZ.
Планы разворачиваются на фоне быстрого роста фармрынка. По итогам 2025 года его объем достиг 1,285 трлн тенге, увеличившись на 31% за год.
За последние три года выпуск продукции казахстанскими фармпредприятиями вырос на 37% и достиг 191 млрд тенге. Только за первое полугодие 2026 года произведено лекарств и медицинских изделий на 126,6 млрд тенге, почти на 30% больше, чем годом ранее.
Инвестиции выросли более чем втрое
За три года инвестиции в фармпроизводство увеличились в 3,3 раза. Экспорт фармацевтической продукции за тот же период вырос в 1,9 раза.
Сейчас в Казахстане работают 209 производителей фармацевтической и медицинской продукции. Из них 43 предприятия выпускают лекарственные средства.
Доля отечественной продукции в натуральном выражении достигла 40,3%.
Минздрав рассчитывает теперь сместить акцент с роста объемов на собственную технологическую и научную базу. Среди направлений названы биомедицина, биофармацевтика и вакцины, производство собственных фармацевтических субстанций, клеточные технологии, фармакогеномика, борьба с устойчивостью к антибиотикам и разработка противоинфекционных препаратов.
Более 2 тысяч позиций закрепили за казахстанскими производителями
В отрасли заключено 83 договора с 31 отечественным производителем. Они охватывают более 2 тысяч позиций лекарственных средств и медицинских изделий.
Отдельно заключены восемь соглашений на 391,3 млрд тенге, предусматривающих производство более 494 лекарственных средств.
Проекты размещаются в Алматы, Алматинской и Карагандинской областях, Шымкенте.
К их реализации привлечены международные фармкомпании AstraZeneca, Pfizer и Roche.
Для Казахстана задача теперь состоит не только в увеличении выпуска готовых препаратов. Власти хотят развивать производство фармсубстанций и собственные исследования, чтобы большая часть производственной цепочки находилась внутри страны.
Самое читаемое
- Пенсионера сняли с рейса Алматы - Актау из-за запретного слова
- Суд в Жамбылской области предписал снести самострой в Таразе
- OpenAI представила GPT 6 Astra: первую модель, сравнявшуюся с человеческим интеллектом
- В Астане искали «украденный» велосипед путешественницы, а он оказался у подруги
- В Алматы стартовал конкурс для людей старше 50 лет