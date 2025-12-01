В Казахстане впервые разработано и внедряется единое методическое руководство по организации профориентационной работы в школах, передает BAQ.KZ.

Документ подготовлен Комитетом среднего образования совместно с Национальной академией образования имени Ибрая Алтынсарина и уже направлен во все образовательные организации страны.

Как сообщили в Комитете, цель нового руководства — сформировать системный, последовательный и понятный подход к профориентации учащихся с 1 по 11 класс. Документ должен обеспечить педагогов практическими инструментами, которые помогут выявлять интересы, способности школьников и ориентировать их с учётом требований современного рынка труда.

В руководство включены различные форматы работы: встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия, профессиональные пробы, тематические задания. Эти методы позволяют школьникам в раннем возрасте примерить разные профессиональные роли и лучше понять собственный потенциал.

Содержательная часть документа согласована с воспитательной программой "Адал азамат" и базируется на ценностях уважения к труду, личной ответственности, честности и гражданской активности. Через волонтёрские проекты, наставничество, профпробы и другие формы деятельности у учащихся формируются основы профессиональной этики и навыки командного взаимодействия.

В Национальной академии образования отмечают, что руководство рекомендовано к применению на всех уровнях обучения — от начальной до старшей школы. По мнению разработчиков, единый стандарт профориентации позволит школьникам более осознанно подходить к выбору профессии, лучше понимать свои сильные стороны и учиться ориентироваться в запросах рынка труда.