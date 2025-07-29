В Казахстане меняется подход к сбору туристической статистики — в рамках поручения президента страны началась работа по переходу к цифровому учёту турпоток, передает BAQ.KZ. Новый механизм обсуждали в Астане на рабочей встрече с участием министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова и представителей Бюро национальной статистики.

Главная цель — повысить точность статистики и создать полноценную картину туристической активности в стране. Бюро представило результаты пилотного проекта по учёту внутреннего турпотока за 2024 год, основанного на мобильном позиционировании. Впервые в истории Казахстана в официальную статистику включены обезличенные данные от сотовых операторов.

Это технологический прорыв в сфере планирования туризма. Мы уходим от субъективной оценки и переходим к объективной аналитике, которая поможет определить реальную нагрузку на курортные зоны, спланировать инфраструктуру и оценить инвестиционную привлекательность регионов, — отметил министр Ербол Мырзабосынов.

Новый подход позволит учитывать даже краткосрочные поездки без ночёвки, которые ранее выпадали из официальной статистики. А это важный ресурс для развития регионов — от санитарных узлов до туристических маршрутов.

Руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев подчеркнул, что Казахстан становится первой страной в СНГ, внедряющей такие данные в официальный статистический учёт.

Это новый уровень: мы получаем точную, оперативную и объективную информацию о перемещениях внутри страны, — сказал он.

Международный опыт уже доказал эффективность такого подхода — мобильное позиционирование успешно используется в Саудовской Аравии, Эстонии, Индонезии и Омане.