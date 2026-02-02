Казахстан вошел в топ-20 стран с крупнейшими природными запасами, передает BAQ.KZ.

Ведущая нефтегазовая ассоциация Казахстана опубликовала данные рейтинга "The Changing Wealth of Nations", опубликованного с использованием методологии Всемирного банка. Согласно рейтингу, Казахстан находится на 14-м месте в глобальном списке. В качестве золотых запасов упомянуты уран, хром, нефть и уголь. Общая стоимость природных богатств республики оценивается в 10,5 триллиона долларов.

На первом месте рейтинга находится Россия. Ее запасы природного газа, древесины, угля и редкоземельных металлов оцениваются в 75 трлн долларов.

На втором месте США – ее запасы угля, древесины, природного газа и золота оцениваются в $45,0 трлн.

Тройку лидеров замыкает Саудовская Аравия. Здесь в недрах хранятся нефть, природный газ и фосфаты на сумму $34,4 трлн.